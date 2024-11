"Ztl, si va avanti con convinzione. Bisogna rilanciare il centro storico"

I gruppi di maggioranza PD, Carpi a Colori - Riccardo Righi Sindaco e AVS intervengono dopo l’approvazione della mozione in tema Ztl presentata da Michele De Rosa, Forza Italia. "Non possiamo che accogliere positivamente, e con un po’ di sorpresa, la mozione di plauso da parte di Forza Italia all’operato dell’assessora Poletti, la quale, con il voto favorevole di Carpi Civica e della maggioranza, ha sostenuto l’allargamento della Ztl presentato nel 2023, frutto di un percorso condiviso con le associazioni di categoria. Scomposto invece l’atteggiamento dell’opposizione, con Fratelli d’Italia che ha deciso di uscire dall’aula, esprimendo l’incomprensione verso le parole del consigliere De Rosa, mentre la Lega si è astenuta, non schierandosi né a favore né contro la Ztl". In merito alla mozione, la maggioranza prosegue: "E’ un chiaro segno che il lavoro svolto e la proposta di allargamento della Ztl sono riusciti a coinvolgere e convincere diverse sensibilità politiche, superando la consueta retorica dei ‘no’ a priori di alcune forze dell’opposizione. Di fronte all’imbarazzo della minoranza, siamo convinti della bontà delle scelte fatte e della necessità di proseguire, passo dopo passo, nell’ampliamento. E anzi, confermiamo, con unità e coerenza, il pieno supporto alle scelte dell’Amministrazione per il rilancio di un centro storico che metta al centro le persone. L’estensione della Ztl è solo una parte di un progetto più ampio, che certamente non rappresenta l’obiettivo finale, come invece qualcuno vorrebbe far credere. Sosteniamo quindi il progetto, già approvato alla fine della scorsa consiliatura, che rispecchia quanto elaborato dall’Amministrazione e la nostra visione".

m.s.c.