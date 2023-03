Due i derby in Eccellenza

La settimana piena dell’Eccellenza si completa domani con la terza giornata in 7 giorni (13^ di ritorno), con i due derby Castelvetro-Vignolese e Cittadella-Formigine. Ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. Cittadella-Formigine 12. Risalita a -6 dalla vetta la truppa di Cattani deve fare a meno di Bellentani, Mazzali e Parisi, nel Formigine quinto torna Andrea Caselli, in dubbio Hoxha. Castelvetro-Vignolese X. La squadra di Domizzi col turbo nel 2023 (7 vittorie e 4 pari) non ha Poligani ma ritrova Dembacaj, i rossoverdi (+2 sui playout) dopo il colpo grosso col Borgo non hanno Kane squalificato e Semeraro ko. La Pieve-Campagnola 1. I granata al completo (+3 sui playout) non possono sbagliare col fanalino. Modenese-Colorno 1X. Solita emergenza per i gialloblù, a -5 dalla salvezza e privi degli squalificati Silipo e Lo Bello, degli infortunati Lusvarghi, Baldini e Alessandro Borghi. Castellana-Castelfranco 2. La Virtus quarta a -3 dalla Cittadella cerca il bis in terra piacentina con la solita lunga lista di assenti: infortunati Nait, Palmiero e Glorioso, squalificato Tesa, per Bertetti e Timperio possibile rientro in panchina, torna Hajbi.

Anticipi. Oggi in Prima ’E’ alle 14,30 San Damaso-Pontevecchio e alle 17,30 Solignano-Ozzanese.