Emilbronzo travolge l’Anthea Vittoria cruciale in chiave salvezza

Montale

3

Vicenza

0

(3129 2515 2725) EMILBRONZO

2000 MONTALE: Lancellotti, Frangipane 19, Fronza 6, Visintini 13, Zojzi 13, Rossi 12, Bici (L1), Montagnani, n.e. Mammini, Bonato L., Mescoli, Bonato M., Aguero: all.: Ghibaudi.

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Panucci 6, Cheli 8, Galazzo 3, Legros 7, Farina 4, Kawalenka 19, Formaggio (L1), Ottino 2, Digonzelli, Ferraro, Groff, n.e. Andreis, Martinez, Del Federico (L2); all.: Iosi.

ARBITRI: Marconi (MI) – Laghi (BagnacavalloRA).

NOTE: Durata set 35’ 21’ 32’ per un totale di 88’; Montale 63 su 83 (B.S.10, Vinc. 3, Muri 9 E.P. 10); Vicenza 49 su 69 (B.S. 6, Vinc. 5, Muri 6, E.P. 14).

Fantastica Emilbronzo 2000! Se domenica Perugia aveva fatto dubitare, la vittoria di ieri sera in un vero e proprio spareggio salvezza contro Vicenza, ci riconsegna una squadra nerofuxia pienamente in grado di puntare ad una salvezza che sarebbe meritata, anche se come spesso accade alle montalesi, molto combattuta. Non tragga in inganno il risultato finale, che poi è anche solo il secondo 3-0 della stagione nerofuxia, perché tra Montale e Vicenza è stata battaglia vera, almeno per due terzi di gara, con l’eccezione di un secondo set inspiegabilmente non giocato dalle ospiti, che di contro nel primo, e nel terzo set hanno avuto più volte la possibilità di portarsi a casa un parziale che, quanto meno nel primo set, avrebbe potuto cambiare la partita. Vicenza però sbaglia troppo nei momenti decisivi, dove invece l’Emilbronzo può contare sulla ottima partita di Frangipane e Rossi, decisive nella fasi concitate ai vantaggi, dove Montale sa essere più lucido, per conquistare tre punti pesantissimi, per la classifica, ed il morale. POOL SALVEZZA: Perugia – Albese 3-1 (Giocata mercoledì); Lecco - Sant’Elia 3-2; Emilbronzo 2000 Montale – Vicenza 3-0; Messina – Cremona 3-0; Club Italia - Marsala rinviata al 1005; Riposa: Offanengo.

CLASSIFICA: Albese punti 41, Lecco 38, Cremona (*) 36, Offanengo (*) 34, Emilbronzo 2000 Montale 33, Messina (*) 32, Vicenza (*) 29, Sant’Elia (*) 27, Marsala 21, Club Italia 19, Perugia 18. (*) = ogni asterisco una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni