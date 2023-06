Modena-Cavezzo, una squadra femminile

In attesa dei primi colpi di mercato da consegnare a coach Sapinho, il Modena Cavezzo ha annunciati due grandi novità per la prossima stagione. La prima è la nuova squadra femminile che parteciperà ai campionati Ficg e nasce dalla collaborazione con la Vis San Prospero di mister Diazzi, che aveva giocato in questi anni nel Csi. L’altra novità è la Futsal & Football Academy al fianco della Pol. Cavezzo, progetto orientato alla formazione di atleti polivalenti per calcio e calcio a 5. La società gialloblù poi per domenica 11 ha indetto un Open day presso il Palazzetto di Cavezzo: dalle 9 alle 12 per i ragazzi nati dal 2004 al 2007 in vista dell’Under 19 maschile, dalle 15 alle 18 per le ragazze dai 16 anni in su per il MCF women. Per info 3498335945 (Fabio) oppure 3493693468 (Davide).