Una super Stadium doma San Donà

stadium

3

san donà

0

(3230 2520 2518)

STADIUM MIRANDOLA: Ghelfi F. 13, Stohr 12, Rustichelli R. 8, Ghelfi G. 3, Bellei 13, Scaglioni 8, Rustichelli M. (L1), Schincaglia, Dombrovski 1, n.e. Capua, Angiolini (L2), Persona; all.: Pinca.

VOLLEY TEAM S.DONÀ: Umek 13, Mazzanti 8, Mandilaris 11, Palmisano 4, Trevisiol 3, Baratti 2, Bassanello (L), Mazzon 3, Dalmonte, n.e. Parisi; all.: Tofoli. ARBITRI: Somansino - Stancati. NOTE: Durata set 38’ 25’ 28’ per un totale di 91’; Stadium 58 su 82 (B.S. 16, Vinc. 5, Muri 9, E.P. 6); S.Donà 44 su 68 (B.S. 10, Vinc. 3, Muri 12, E.P. 14).

Strepitosa vittoria interna della Stadium Mirandola, che proprio come speravano i suoi tifosi, nei momenti di grande difficoltà sa trovare prove esaltanti, che fanno bene alla classifica ed al morale: contro S.Donà, alla terz’ultima di campionato, c’era solo un risultato, una vittoria da tre punti, che la Stadium è riuscita a portare a casa con una prova di carattere, e di cuore, che fa ben sperare per una salvezza che adesso appare, sia pur sempre complicata, almeno possibile. Facile capire come la vittoria ai vantaggi, nell’interminabile primo set, sia stata la chiave di volta del successo gialloblù, che dapprima hanno riagguantato un parziale dove hanno sempre inseguito, poi si sono piantati sul 24-23, rischiando ben due setball avversari, prima che Riccardo Rustichelli, ed un errore avversario permettano la chiusura del set. Il successo gasa la squadra di casa, che riesce ora a giocare con più scioltezza, pochissimi errori se non nella battuta sempre forzata, e pian piano la Stadium prende definitivamente il set, e poi la partita in mano, anche se S.Donà non si dà mai per vinto, e più volte prova a ricucire uno svantaggio che resta incolmabile. Nella terza partita i veneti resistono un pochino solo all’inizio, poi Mirandola pian piano prende le redini del gioco, e per gli ospiti non c’è più nulla da fare, cadendo sotto lo 1-2 finale di Francesco Ghelfi, che chiude set e partita, mandando la Stadium, per la prima volta in stagione, fuori dalla zona retrocessione diretta.

I risultati: Garlasco – Brugherio 3-0; Macerata – Fano 3-2; Stadium Mirandola - S.Donà 3-0; Savigliano – Parma 1-3; Belluno – Montecchio Magg. 3-0; Pineto - S.Giustino 3-0; Monselice – Bologna 0-3.

Classifica: Fano punti 60, Pineto 59, Macerata 49, Garlasco 42, Savigliano e Parma 41, Belluno 40, S.Giustino 39, Bologna 38, S.Donà 25, Brugherio e Stadium Mirandola 20, Montecchio 19, Monselice 11.

Riccardo Cavazzoni