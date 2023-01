Capodanno cinese sotto il segno del Coniglio: gli eventi a Padova e in Veneto

Padova, 21 gennaio 2023 - Prendono il via oggi, 21 gennaio e fino al 5 febbraio le celebrazioni per il Capodanno cinese 2023, quest'anno sotto il segno del Coniglio.

Il programma del Capodanno cinese 2023 a Padova e nel Veneto, proposto dall'associazione culturale Il Filo di Seta, prevede una serie di eventi vicini alle autentiche tradizioni di questa importante occasione: la più riconosciuta e festeggiata ricorrenza cinese nel mondo, che rinsalda le radici degli espatriati e coinvolge gli stranieri. Nel frattempo, sono anche frutto innovativo e creativo di profondi scambi tra la cultura cinese e quella italiana. L'iniziativa si svolge con la collaborazione dell'Assessorato alla Cultura del Comune e della Provincia di Padova.

Il programma rispecchia le abitudini delle famiglie in Cina: si inizia dalla vigilia del Capodanno cinese con il cenone Cena della felicità, nella prestigiosa Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, questa, sera, 21 gennaio alle ore 19.30.

Ci saranno dimostrazioni con il coinvolgimento dei partecipanti con la preparazione a mano dei ravioli cinesi, prove di calligrafia e di ritaglio di caratteri di carta. Sempre oggi alle ore 18, presso la Galleria Samonà, si svolgerà l'inaugurazione dell'installazione 'Fu/felicità di ritagli di carta' visibile fino al 20 febbraio. L'intervento è curato da Riccardo Pavone, architetto padovano che ha lavorato a lungo in Cina e da Liu Zun June, presidente dell'associazione Il Filo di Seta. L'installazione propone opere di carta ritagliata create appositamente da due giovani artiste cinesi che vivono a Padova. Una vetrina presenta il simbolo del Capodanno cinese Fu/felicità, con due opere dell'artista Shao Xiaoqiong Giovanna accompagnate dall'articolo bilingue del letterato cinese Feng Jicai. L'altra vetrina intrattiene il visitatore con l'oroscopo cinese: le undici opere di carta che raffigurano gli animali dei segni zodiacali sono di Shao Xiaoqiong, la più grande, che raffigura il coniglio, il segno del 2023, è dell'artista Shen Zijing. Dal 21 gennaio al 5 febbraio, sarà inoltre presente all'ingresso del cortile del Comune di Padova, una nuova versione dell'installazione d'arte Fu. Il 5 febbraio alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Palazzo Santo Stefano della Provincia di Padova, si festeggia la Festa delle Lanterne che chiude il Capodanno cinese; l'associazione propone un evento di lettura bilingue di poesie antiche cinesi, con le voci di Xiaowei e Massimo Colazzo, accompagnati da musicha e danze.