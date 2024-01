Laura Pausini a Padova: scaletta e dove parcheggiare

Padova, 05 gennaio 2024 - Un fine settimana all’insegna della grande musica italiana. Sabato 6 e domenica 7 gennaio arriva a Padova il ‘World Tour’ di Laura Pausini iniziato nella sua Romagna, a Rimini, che proseguirà poi a Bologna il 9 e il 10 gennaio. Si tratta di un evento molto atteso in città e non solo visto i tantissimi fan provenienti da più parti dell’Italia.

Laura Pausini: due concerti a Padova

Laura Pausini a Padova

La cantante romagnola si esibirà per due giorni all’Arena Spettacoli, teatro di molti eventi nazionali ed internazionali. L’inizio del concerto è fissato per le 21 sia per sabato 6 e domenica 7 gennaio. Laura Pausini si esibirà con le sue ultime canzoni e quelle di maggiore successo che l’ha reso famosa in Italia e in tutto il Mondo.

La scaletta

In programma, nei tre atti dello spettacolo, più di due ore di musica, con una scaletta che conta 37 canzoni, di cui 15 racchiuse in quattro momenti medley, e che alterna i grandi successi ai brani del nuovo album, da Io canto a Io sì (seen), con cui ha vinto un Golden Globe e ha ricevuto una nomination agli Oscar, da Strani amori a La solitudine, da Invece no a Il primo passo sulla luna.

Dove parcheggiare

In vista della grande affluenza di chi assisterà in questi due giorni il concerto, saranno aperti tutti gli spazi di parcheggio limitrofi al quartiere fieristico. Inoltre, sarà possibile utilizzare il parcheggio interrato che si trova proprio sotto i padiglioni 7 e 8 della fiera, dove potranno parcheggiare fino a 800 auto. Un ulteriore possibilità sarà il parcheggio nord di via Goldoni, il quale può contenere altri 700 posti auto.