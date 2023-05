Stanze d'hotel agli universitari a Padova: la startup per gli studenti fuori sede

Padova, 11 maggio 2023 - La protesta degli universitari è arrivata anche davanti all'Università di Padova dove sono accampate le tende degli studenti determinati a tenere i riflettori accesi sul caro affitti.

Intanto in città per chi non trova casa muove i primi passi l’idea di due giovani imprenditori che hanno messo in campo un nuovo servizio per far fronte all'emergenza.

Il via da settembre

Il debutto ufficiale è previsto per il prossimo settembre ma già in queste ultime settimane le prenotazioni stanno fioccando: sono le richieste di poter affittare una camera d'hotel da parte degli studenti dell'Università di Padova che non trovano alloggi. Per far dialogare domanda e offerta è nata la startup Tidhome, creata appunto da due giovani manager, Mattias Davi di Montegrotto e Riccardo Arrigoni di Camposampiero. Il loro sito offre al momento la possibilità di affittare stanze in quattro strutture ricettive delle Terme euganee ma la richiesta di letti è talmente pressante che a breve si aggiungeranno altri sei hotel della cintura urbana a poca distanza dal centro di Padova.

Prezzi da 400 a 1000 euro

"Siamo partiti da un dato di fatto che vale per tutta Italia: il mercato immobiliare non è in grado di garantire una camera al 70% degli studenti fuori sede - dice Davi - . Di questa percentuale alla fine solo il 3% alla fine trova una sistemazione grazie alle case universitarie per gli studenti". Guardando al Veneto, di contro, gli alberghi hanno una occupazione media che supera di poco il 42%. Ecco quindi l'idea: far incontrare la domanda pressante degli studenti padovani con il desiderio degli operatori turistici di veder riempite le camere tutto l'anno. "I prezzi partono da 400 euro a letto in una camera a due posti - sottolinea Davi - e arrivano ad oltre 1.000 euro per gli alloggi più lussuosi, dipende dalla struttura". Cifre che non debbono stupire. "A Padova vi sono studenti - conclude - che pagano in una stanza d'hotel più di 1.000 euro al mese".