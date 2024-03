Capitale europea dei giovani 2027: Parma nella cinquina delle finaliste

Parma, 26 marzo 2024 - Potrebbe essere Parma la Capitale Europea dei Giovani 2027: la città emiliana infatti è l'unica città italiana in lizza ed è entrata nella cinquina delle finaliste. Le altre città con cui Parma dovrà competere per ottenere il titolo sono: Chișinău in Moldavia; Fuenlabrada e Málaga in Spagna, Skopje in North Macedonia. La città vincitrice verrà rivelata a novembre 2024.

Il sindaco: "Grande opportunità"

Gongola il sindaco Michele Guerra: "È una notizia che ci rende enormemente felici, perché è il risultato di un lavoro serio, costruito nel tempo con pazienza e grande cura. Un lavoro che ha messo in movimento energie giovani, ha creato opportunità di dialogo tra le generazioni e ha toccato settori diversi della vita della città". E aggiunge: "Essere tra le 5 migliori città giovani d'Europa deve essere motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e da domattina saremo al lavoro per gli ultimi due step, con la consapevolezza che Parma lascerà alle generazioni più giovani nuovi metodi e nuove sfide su cui lavorare".

"Parma, una grande piazza per l'Europa"

Il dossier di candidatura, presentato dal Comune insieme a Jep Junior Enterprise Parma, in collaborazione con la Commissione Giovani di Parma e il Consiglio Nazionale Giovani, propone il titolo "Parma, una grande piazza per l'Europa". Il programma prevede un approccio collaborativo e inclusivo che si estende oltre il 2027, mirando a creare una piattaforma permanente di dialogo e partecipazione tra giovani e società.

I temi in programma

Attraverso diversi temi selezionati in un processo partecipativo, il programma affronterà mensilmente argomenti cruciali per lo sviluppo della società. Questi i temi: Abitare la città; Nuovi modelli e i nuovi tempi del lavoro contemporaneo; I lavori del futuro; Tecnologia e innovazione; Ben-essere e inclusione; Protagonismo giovanile e riduzione del divario generazionale; Sostenibilità ambientale; Formazione politica ed europea.