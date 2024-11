Parma eletta Capitale Europea dei Giovani 2027

Parma, 22 novembre 2024 – Parma sarà la Capitale Europea dei Giovani 2027: a decretarlo è stato lo European Youth Forum, organizzazione con sede a Bruxelles che raggruppa più di cento associazioni di volontariato. La città emiliana ha superato le altre quattro candidate: Chisinau (Moldavia), Skopje (Macedonia del Nord), Fuenlabrada e Malaga (entrambe in Spagna). Parma succederà dunque a Tromso, in Norvegia.

Molto bolle in pentola: 'Parma, una grande piazza per l'Europa' è il titolo del programma di iniziative presentato a corredo della candidatura. Il punto forte del dossier – presentato dal Comune insieme a JEP Junior Enterprise Parma e in collaborazione con la Commissione Giovani di Parma e il Consiglio Nazionale Giovani – è stata la promessa di dialogo e partecipazione tra i giovani e la società, permettendo di far sentire su ampia scala quelle voci che finiscono spesso con l’essere inascoltate. Il programma prevede l’affrontare, di mese in mese, “argomenti cruciali per lo sviluppo della società, offrendo così una panoramica completa delle sfide e delle opportunità per i giovani parmigiani, italiani ed europei”.

I temi saranno: abitare la città, nuovi modelli e i nuovi tempi del lavoro contemporaneo, i lavori del futuro, tecnologia e innovazione, ben-essere e inclusione, protagonismo giovanile e riduzione del divario generazionale, sostenibilità ambientale e formazione politica ed europea.

Il riconoscimento di Capitale Europea dei Giovani viene riservato a quelle città che riescono a portare a termine con successo idee, attività e progetti innovativi per ‘far ascoltare’ la voce dei giovani e dare una prospettiva giovanile alla vita cittadina. L’unica altra italiana a fregiarsi del titolo è stata Torino, nel 2010. La capitale di quest’anno è Gent (Belgio); nel 2025 sarà Leopoli (Ucraina).