Scontro sul campo da calcio nel parmense: 15enne in rianimazione

Collecchio (Parma), 25 maggio 2023 - Lo scontro accidentale sul campo da gioco è stato troppo violento e un giovane calciatore è finito in ospedale, trasportato in codice rosso. Il fatto ieri mercoledì pomeriggio 24 maggio nella provincia parmense. Il ragazzo, 15 anni, è in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del Maggiore di Parma per un grave trauma cranico causato da un incidente di gioco.

Il giovane giocatore stava disputando una partita di calcio nel centro polisportivo "Il Cervo" di Collecchio, paese della provincia di Parma, quando, dopo uno scontro fortuito con un avversario, si è accasciato al suolo perdendo i sensi. Trasportato in ospedale con l'elisoccorso, i medici hanno riscontrato una importante lesione alla testa, la prognosi è riservata.