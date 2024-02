Terremoto oggi, ancora scosse a Parma: la più forte di magnitudo 3.4

Parma, 9 febbraio 2024 – Non si arresta lo sciame sismico nel Parmense. Una scossa di terremoto di magnitudo 3,4 si è verificata alle ore 3,55 con epicentro a Felino, a sei chilometri da Langhirano, in provincia di Parma. La profondità stimata è stata di circa 20,8 chilometri, in linea con le decine di scosse registrate negli ultimi due giorni. Oltre un centinaio (circa trenta soltanto nella notte appena trascorsa).

Alle 4:03 la terra ha tremato ancora, con magnitudo 3.2, con epicentro a cinque chilometri da Calestano. Non si segnalano danni a persone o cose. L’ultima alle 8,13 di magnitudo 2.8 con epicentro a 5 km da Fornovo di Taro. I dati sui terremoti sono dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Come spiega il presidente dell’Ordine dei geologi dell’Emilia Romagna, Paride Antolini, in un’intervista al nostro giornale, lo sciame è dovuto allo spostamento dell’Appennino Emiliano Romagnolo verso nord-est. “Uno spostamento di 1-2 millimetri l’anno”.