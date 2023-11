Femminicidio a Salsomaggiore, donna uccisa dal marito a colpi di mazza da baseball: l’uomo fermato da una carabiniera fuori servizio

Salsomaggiore Terme (Parma), 28 novembre 2023 – Una donna di 66 anni è stata uccisa a colpi di mazza da baseball questa mattina intorno alle 9.30 nella sua casa in via Trento in centro a Salsomaggiore Terme, paese della provincia di Parma. La vittima, di nazionalità straniera, è stata aggredita dal marito, suo connazionale e convivente, che l'ha colpita più volte al corpo e alla testa. Soccorsa dal 118, la donna sarebbe morta sul posto.

L’intervento della carabiniera libera dal servizio

L’autore del femminicidio è stato fermato da una carabiniere libera dal servizio. La militare, richiamata dalla richiesta di aiuto della vittima, è intervenuta da sola. Ha bloccato l'uomo, poi è stata coadiuvata dalla pattuglia del radiomobile di Salsomaggiore immediatamente sopraggiunto. Il tempestivo intervento non è però bastato a salvare la vita della 66enne. Il marito si trova in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria.

notizia in aggiornamento