Barilla, promozione anti-inflazione: prezzi ridotti del 15% sui principali prodotti per le famiglie

Parma, 16 gennaio 2024 – L’inflazione continua a erodere il potere d’acquisto delle famiglie e per prevenire una crisi dei consumi sono tante le strategie che si possono mettere in campo per proteggere la spesa. E la più intuitiva ed efficace resta quella di agire al contrario dell’inflazione riducendo i prezzi, ma è una scelta che possono fare solo i produttori, non i consumatori. A Parma è la strategia che ha scelto Barilla che oggi ha annunciato che, a partire dal mese di febbraio, abbasserà i prezzi dei suoi prodotti dal 7% al 15%. Una decisione, spiega in una nota l'azienda alimentare di Parma, che “avrà un impatto positivo sulla spesa alimentare di molti italiani che, sempre di più, fanno fatica ad arrivare a fine mese”.

L’operazione di Barilla

Con l’inizio del prossimo mese e fino alla fine dell’anno, Barilla promuoverà sull’intero territorio nazionale un'operazione straordinaria di riduzione dei prezzi di cessione ai clienti diretti e ai distributori su un significativo paniere di suoi prodotti individuati tra i più rilevanti per molte famiglie. La promozione durerà sino al 31 dicembre 2024 e “riteniamo - conclude la nota diffusa da Barilla - che questo ben rappresenti il forte senso di responsabilità con il quale la Barilla opera, da sempre, al fine di onorare e vedere confermata la fiducia che le persone e gli stakeholder di riferimento riconoscono, da 147 anni, all’impresa e ai suoi brand".