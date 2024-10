Addio alla dottoressa Mariani, medico d’altri tempi

Il suo profilo che si staglia dalla porta aperta dell’ambulatorio, mentre consegna al paziente la ricetta dopo averlo ascoltato, visitato, condiviso, aiutato come sa fare un medico di famiglia per vocazione. Se n’è andata con volo d’angelo la dottoressa Mariella Mariani, deceduta a 72 anni martedì tra l’affetto dei famigliari e, spiritualmente, delle migliaia di pazienti che ha assistito con amore senza limiti.

Laureata in medicina e chirurgia nel 1983 all’università di Bologna, la dottoressa Mariani ha esercitato per oltre trent’anni come medico di medicina generale a Pesaro, nel suo ambulatorio di piazza Redi, fino alla pensione anticipata di alcuni anni fa. La medicina e il paziente prima di tutto ( a volte anche della famiglia la quale ha vissuto con lei la missione di medico della gente), la dottoressa Mariani era apprezzata non soltanto per qualità professionali non comuni, ma anche come donna capace di vivere il suo ruolo con sensibilità e profondità che rassicuravano il paziente, facendolo sentire in buone mani. Sempre attenta all’aggiornamento, disponibile all’ascolto ed alla condivisione empatica con i propri pazienti di cui condivideva la condizione di bisogno fino a immedesimarsi in essi, la dottoressa Mariani non conosceva limiti di tempo, sia in ambulatorio che a domicilio. Di animo gentile, i suoi pazienti la ricordano "per lo sguardo dolce e rassicurante e per il sorriso che le irradiavano tutto il volto, socchiudendole gli occhi".

Cercava di donare sempre a chi la incontrava un momento di serenità e riusciva a trovare in tutti sempre del buono. Per questo era molto amata dai suoi pazienti e ora molto rimpianta. Una donna e medico d’altri tempi, che non guardava a orari e che sovente andava nelle case a visitare i malati e a rassicurarli. La dottoressa Mariella Mariani lascia il marito Maurizio Sebastiani, anch’egli medico, nonché impegnato nel sociale come presidente dell’Università dell’età libera e del Gad, e il figlio Stefano. Il funerale è oggi alle 15 nella chiesa di Santa Maria del Porto. Sarà sepolta a Isola del Piano, ma rimarrà viva nel cuore di tanti.

d. e.