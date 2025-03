Alessandro, un oro oltre ogni ostacolo: campione regionale di campestre

Medaglia d’oro ai Giochi della Gioventù per le scuole superiori. A conquistarla è stato Alessandro Ragni, 15 anni, ragazzo pesarese affetto da cecità, che nei giorni scorsi ad Ancona, si è laureato campione regionale di corsa campestre. Alessandro è stato protagonista di una gara molto combattuta fino all’ultimo metro, su una pista resa difficile da condizioni meteo avverse, ma la sua determinazione e il suo talento l’hanno premiato con un risultato straordinario. "All’inizio di febbraio ho partecipato alla campestre che si è tenuta a Pesaro, a livello provinciale, in cui mi sono classificato terzo – spiega Ragni -. Un risultato che mi ha permesso di qualificarmi per le regionali. Il 26 febbraio scorso, quindi, ho partecipato alla gara di Ancona e sono molto contento di essere arrivato primo. E’ stata una gara faticosa, perché ha piovuto fino all’ultimo minuto prima della gara, quindi il terreno era molto scivoloso. Ma alla fine sono riuscito a portare a casa il risultato".

Alessandro ringrazia chi in queste gare è stato al suo fianco, il professore Eugenio Cecchini del liceo Mamiani (istituto dove il ragazzo frequenta il secondo anno): "E’ stato fondamentale – dice -. Senza di lui, che è stato il mio atleta guida, non avrei potuto disputare questa gara. Devo dire che si è creato fin da subito con lui un ottimo feeling, mi sono trovato bene e forse anche per questo motivo ho ottenuto questo risultato". Ringraziamento che Cecchini ricambia immediatamente: "E’ stata una esperienza bellissima – dice -. Io insegno educazione fisica al Mamiani ma non sono il professore di Alessandro. Avendo già lavorato con ragazzi disabili, ho deciso di mettermi in gioco e ho dato la mia disponibilità per farlo partecipare alla gara. Abbiamo iniziato ad allenarci insieme a fine gennaio, ma in poco tempo siamo entrati in sintonia e Alessandro si è subito affidato. E’ davvero un ragazzo molto in gamba e pieno di energie". Alessandro Ragni è anche atleta dell’associazione sportiva Filosport di pentathlon e lo scorso anno ha partecipato ai Campionati europei di parapentathlon a Madeira, in Portogallo.

Alice Muri