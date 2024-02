Muore sbranata dal suo cane maremmano sotto gli occhi del marito

Mercatino Conca 29 aprile 2024 – Si chiamava Gianna Canova ed aveva 80 anni. Il suo cane, un pastore maremmano non di razza pura l’ha uccisa questo pomeriggio intorno alle 17 subito dopo essersi affacciata sull’uscio di casa a fumare una sigaretta. L’animale l’ha aggredita, gettata a terra e morsa alla testa. La donna è morta in pochi attimi sotto gli occhi del marito, Italo Schiavi, che si trovava in cucina e che è accorso per le grida. Il cane non ha toccato l’uomo che lo ha accompagnato dolcemente nel recinto.

Poi ha chiamato il 118 vedendo la moglie immobile e una chiazza di sangue che si stava allargando a terra. All’arrivo dei sanitari, è stato possibile solo constatare la morte della donna. A quel punto sono stati chiamati i carabinieri per le indagini. Sono arrivati sul posto anche i veterinari dell’Ast che hanno sedato il cane per poi portarlo via.

Il proprietario non era convinto di questo ed ha chiesto ripetutamente di tenerlo con sé. Ha affermato di non aver mai avuto aggressioni dal cane anche se risulta che tempo fa lo avesse morso ad una mano. Il cane verrà presumibilmente abbattuto. Le indagini sono coordinate dalla procura di Urbino.

Il sindaco Omar Lavanna dice: "Non si possono tenere cani potenzialmente pericolosi liberi di uscire. E’ una tragedia che ci colpisce tutti. Proprio in questi giorni ho firmato un’ordinanza per far portare via 6 pitbull ad un proprietario perché altamente pericolosi”.