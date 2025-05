Fibromialgia, un convegno con gli specialisti

Per la gestione di una patologia complessa come la fibromialgia serve un approccio multidisciplinare: da questa visione parte l’approfondimento sul tema nell’ambito del convegno ‘Fibromialgia il movimento che cura’ organizzato da Le Ali di Auser odv, a cui parteciperanno medici, fisioterapisti e nutrizionisti. L’evento in programma sabato 17 maggio, dalle 9 alle 12, nella sala comunale unione Pian del Bruscolo a Tavullia (Strada via S. Mauro, 47) vedrà la partecipazione di esperti di diverse discipline mediche che condivideranno le loro conoscenze e offriranno consigli pratici per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Interverranno Samuele Bedetta, direttore facente funzione di Medicina Interna Ast Pesaro Urbino, presidi di Pesaro e Fano e Anna Di Carlo, responsabile dell’ambulatorio di reumatologia, Medicina Ast Pesaro Urbino, presidi di Fano e Pesaro. Entrambi affronteranno il tema: ‘Cos’è la fibromialgia: una panoramica medica’. L’endocrinologo Claudio Molaioni parlerà invece di ‘Aspetti endocrinologici correlati alla patologia’. A rendere l’evento ancora più completo ci sarà il fisioterapista Marco Filippini, che offrirà una dimostrazione pratica di movimento adattato. Durante il suo intervento sarà possibile un confronto diretto con lo specialista, comprendendo come il movimento mirato possa diventare parte integrante e preziosa della gestione della fibromialgia. Infine, Daniela Pignatelli, biologa nutrizionista, spiegherà l’importanza di una dieta corretta e antinfiammatoria, illustrando i benefici concreti che un’alimentazione mirata può apportare nella vita quotidiana del paziente fibromialgico. L’evento è a ingresso libero.

b. g.