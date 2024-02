Il buon esempio di un oratore

Oggi, alle ore 19, nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, terrà una conferenza Gianni Ghiselli. Al riguardo Ghiselli spiega: "Parlerò degli esempi che un educatore, docente, oratore o scrittore che sia, può dare a chi lo ascolta o lo legge. Seneca sostiene che la via per la saggezza è breve ed efficace attraverso gli esempi, mentre è lungo il cammino che passa per i precetti. Il mio compito principale nella vita è stato quello di imparare prima, poi quello di insegnare. Del resto mentre si insegna si seguita a imparare. Ho voluto trasmettere non solo una congerie di nozioni, un sapere neutro staccato dalla vita, ma anche una sapienza femminile e funzionale al potenziamento della natura attraverso la creatività. Ho impiegato gli esempi tratti dai testi greci, latini e non solo, ho diffuso il Verbum e i verba degli autori che hanno aiutato la mia crescita estetica e morale, per favorire l’apprendistato dei giovani e meno giovani i quali, via via, mi hanno ascoltato e hanno studiato con me".