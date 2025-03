Il Fosso doma un Roma City non affatto scontato. Duello, tre reti e alla fine punti sempre preziosi

3

ROMA CITY

2

FORSEMPRONESE (4-3-2-1): Bianchini 7; Bianchi 7 (11’ st Riggioni 7), Urso 7, Giunchetti 7, Camilloni 7,5; L. Pandolfi 7 (19’ st Thiane 7); Amerighi 7, R. Pandolfi 7,5 (42’ st Bucchi ng), Satalino 7 (25’ st Torri 7), Casolla 7,5 (25’ st Conti 7), Kyeremateng 7. All.: Michele Fucili.

ROMA CITY (4-4-2): Salvati 6,5; Delmastro 6,5 (14’ st Hernandez 6,5, 35’ st Ofoma 7), Spina 6,5; Trasciani 6,5, Calisto 6,5; Icardi 6,5, Gelonese 6,5, Giorgini 6,5, Marchi 6,5; Limongelli, Omohonrian 7. All.: Boccolini.

Arbitro: Anna Frazza di Schio 6,5.

Reti: 7’ pt Camilloni; 16’ pt Casolla; 42’ pt Omohonrian; 22’ st R. Pandolfi; 36’ st Ofoma.

La giornata numero 29 vedeva di fronte due squadre agli antipodi della classifica. Il Fossombrone guardava infatti il Roma City dall’altezza della quinta piazza in graduatoria generale, ovvero dalla zona playoff, mentre gli ospiti erano arrivati in riva al Metauro alla ricerca di punti salvezza, essendo impantanati nei bassifondi dei playout.

Un atteggiamento psicologico, quello di chi ormai cerca solo di tenere la testa fuori dall’acqua, che mister Fucili alla vigilia ha tenuto ben presente, visto che la forza della disperazione a volte può regalare miracoli. Il miracolo per il Roma City alla fine però non s’è materializzato, anche se c’è mancato poco, complice una Forsempronese apparsa non sempre lucidissima in fase difensiva, come del resto si può ben capire, alla fine di una stagione lunga ed estenuante come questa. Che dietro non tutto fosse del tutto a posto, del resto, lo si era visto fin dai primi secondi di gioco, quando il Roma City era andato clamorosamente vicino al vantaggio.

Ma poco male, perché poi la partita si è messa subito in discesa, per il Fosso. Questo grazie a un ottimo colpo di testa di Camilloni, da sotto misura, che così sfrutta alla grande un corner battuto da Riccardo Pandolfi. Per il raddoppio non bisogna aspettare più di tanto, dato che Casolla la mette dentro al minuto 16 finalizzando alla grande un bello scambio tra il solito Riccardo Pandolfi e un vivace Kyeremateng.

Un minuto dopo la prima vera conclusione verso la prota del Roma City: è a firma Icardi, ma la mira è imprecisa, sia pure di poco. il primo tempo si chiude col Roma City che accorcia le distanze grazie a Omohornian, che approfitta di uno svarione difensivo metaurense. nella ripresa da segnalare, ovviamente, il gol del 3-1: porta la firma di Riccardo Pandolfi, che la mette dentro con una bella botta dal limite. Un paio di minuti dopo vorrebbe concedere il bis, ma stavolta il pallone muore di poco a lato del palo. C’è ancora tempo per un altro gol: stavolta è per il Roma City e lo mette a segno Ofoma, al 36’ (3-2). La partita si chiude poi su due clamorose occasioni mancate a porta vuota prima da Kyeremateng e poi da Conti.

a. b.