Il Pd e la lista Londei a confronto, prove tecniche per le amministrative del 2024

Forze politiche di Urbino a confronto su temi d’interesse cittadino, in quello che potrebbe rivelarsi un primo movimento in vista delle elezioni comunali della primavera 2024.

Giorgio Ubaldi, segretario del locale Partito democratico, ha invitato Giorgio Londei, capogruppo in Consiglio comunale della lista civica Urbino e il Montefeltro, ad un incontro formale per uno scambio di idee su alcuni problemi della città e del territorio. Al centro del dialogo lo status di capoluogo di Provincia per Urbino, il recupero di abitanti, la difesa dei servizi e la loro implementazione, insieme allo sviluppo di offerta sanitaria per il cittadino. Si tratta solo di un primo contatto, con Ubaldi e Londei che si sono impegnati a riferire alle rispettive delegazioni "fermo restando che scelte di alleanze o meno verranno decise in futuro", ma, forse, qualcosa comincia a muoversi.

Giorgio Londei, sindaco di Urbino tra il 1980 e il 1993 con il Partito comunista italiano, nel 2014 era stato in corsa fino all’ultimo nelle elezioni primarie con cui il Pd definì il proprio candidato per le amministrative, sconfitto solo da Maricla Muci, mentre nel 2019 decise di correre da solo, alla guida di una coalizione di liste civiche.

L’agenda del fare per il comune di Urbino appare lunga e impegnativa, a cominciare dal come realizzare le tante opere che hanno avuto il via libera del Pnrr

Nicola Petricca