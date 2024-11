La pesarese Silvia Sacchi di nuovo in onda su Rai1 in "XXI Secolo"

Per il secondo anno consecutivo, la giornalista pesarese Silvia Sacchi torna su Rai Uno nel programma di attualità "XXI Secolo" condotto da Francesco Giorgino, ex direttore del Tg1. Durante la trasmissione, che va in onda ogni lunedì in seconda serata, si affrontano tematiche di attualità, politica, economia e affari esteri che saranno supportate da una rubrica di approfondimento e analisi dati affidata proprio alla giornalista pesarese. Un percorso, quello di Silvia Sacchi, iniziato circa dieci anni fa nella redazione del Carlino Pesaro e in quella di RTV, la tv di Stato di San Marino. Dopo un periodo di studi all’estero, Silvia torna in Italia e approda alla conduzione del Tgcom24, passando poi a giugno 2021 a Sky Tg24. Prima di iniziare l’avventura a "XXI Secolo" al fianco di Giorgino lo scorso anno, Silvia Sacchi era già stata in Rai, per due anni come inviata del programma condotto da Milo Infante "Ore 14" in onda su Rai Due e nella redazione del programma Uno Mattina estate.