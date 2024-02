Addio a Laura, cassiera e poetessa. Malattia fatale: aveva 60 anni

Pesaro, 18 febbraio 2024 – Portata via da un male incurabile ci ha lasciato la poetessa Laura Marchetti. Se n’è andata a 60 anni colpita da un tumore. Lasciando attonita la famiglia, i colleghi di lavoro alla Coop e anche gli appassionati di poesia che l’avevano conosciuta come scrittrice di parole in libertà. Ha lasciato il marito Fabrizio Goffi, i figli Nicola e Giorgia, le sorelle. Ha lavorato all’Ipercoop dopo il diploma all’istituto tecnico Bramante. Ha pubblicato poesie e racconti ispirati dal rapporto con la sua città e in particolare con la tradizione della Fiera di San Nicola ed i festeggiamenti per il 1° maggio.

La sua esperienza lavorativa alla cassa della Coop aveva lasciato il segno sulla sua vita e sulle sue poesie. Ecco alcune parole recentissime pubblicate su Facebook con lo pseudonimo di Laura Arual: "Natale, Pasqua, Ferragosto sono le sole cose che ho conosciuto quando lavoravo. Oggi mi sento libera, sto cercando di recuperare la mia vita, quella migliore. Non so se ringraziare chi mi ha fatto lavorare (...), ma ho conosciuto belle persone. Mi manca chi mi cercava anche per un ascolto, chi si aspettava un bel finale o un nuovo inizio. Io, a modo mio, li ho amati tutti, cercando di donare a tutti. Amo chi sa continuare a dirmi le cose che mi aspetto o solo ad essere impegnata per chi continua a darmi rispetto. C’è chi crede in me, perché io li amo. Però ho visto anche tanti tanti tanti assenti, li lascio volare dove crescono le loro rarefatte o sciolte voglie di cambiare. Amo chi sa conservare, anche un ricordo fatto di dolce e di sale, di luce e di mare, di profumo di cose buone".

La cerimonia funebre per l’ultimo saluto a Laura Marchetti in Goffi è fissato per domani alle ore 14.10 partendo dalla camera mortuaria di Muraglia, per la chiesa parrocchiale di Villa San Martino. Dopo la funzione religiosa il corteo proseguirà per la tumulazione nel cimitero centrale.