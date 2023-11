Natale con la rincorsa. In arrivo il maxi palco. E una pioggia di iniziative

Un palco “spettacolare“: tanto sarà ingombrante, quanto promette di essere funzionale. Stiamo parlando del palco – una piattaforma gigante 25 metri per 10 metri, sovrastata da una semicalotta – che lunedì i tecnici monteranno in piazza del Popolo per dare il via, in grande stile, all’anno di Pesaro capitale della cultura 2024. La molla è carica: il 6 dicembre, a Roma, il vicesindaco Daniele Vimini illustrerà in conferenza stampa l’80 per cento del programma di Pesaro 2024. La città è pronta a mettersi in mostra: per farlo serve un palcoscenico all’altezza, se non altro, delle aspettative. Intanto andrà benissimo per la diretta di Radio Rai 2, in programma con il CaterCapodanno – il primissimo evento mediatico, attesissimo in città e che vedrà il palco animato da Massimo Cirri e Sara Zambotti, conduttori di Caterpillar, in diretta nazionale il 31 dicembre. "Sui personaggi e sulla scaletta della trasmissione non siamo nelle condizioni di anticipare nomi – ha detto Vimini –. Ne avremo, di maggiori informazioni, già dalla prossima settimana".

Per quanto l’immagine del palco sia indicativa rende bene l’idea di cosa potrà avvenire lì sopra per i prossimi 365 giorni dal momento che resterà ben oltre la Befana. Proprio la semicalotta lo renderà buono per tutte le stagioni e, diciamolo pure, le bizzarrie da cambiamento climatico. "La semicalotta permetterà di tenere spettacoli senza temere il maltempo e quindi potendo garantire termini certi al calendario serratissimo che con l’anno della Capitale siamo pronti ad avviare" ha spiegato ieri il vicesindaco, seduto in Sala Rossa, accanto all’assessore Francesca Frenquellucci e al coordinatore eventi del Comune, Massimiliano Santini, per lanciare il cartellone dei prossimi eventi, a partire dall’accensione delle luminarie natalizie previste per domenica 26 dicembre. Alle ore 18 è fissata la cerimonia di apertura apertura di un Natale extrasize: 43 giorni di spettacoli ed evasione dalle pressioni quotidiane.

"Dal 26 novembre al 7 gennaio – ha spiegato l’assessore Frenquellucci – si alterneranno in tutta la città concerti, cori, spettacoli, performance di danza, installazioni artistiche, mercatini, proposte di shopping e degustazioni nei centri commerciali naturali, il divertimento ‘on ice’ della pista di pattinaggio su ghiaccio, i laboratori per bambini, gli incontri con Babbo Natale e i grandi ospiti; il concerto gospel, le musiche e le parole del racconto ‘sociale’ e di pace del CaterCapodanno in diretta nazionale". La pace c’entra: Vimini al riguardo ha osservato che sarà il messaggio a fare da base a molte iniziative: "Sarà un Natale elegante e curato – ha detto il vicesindaco –: arredi e allestimenti cercheranno di raccontare il Natale nel segno del messaggio di pace. Una sfida che impone il celebrare questo periodo durante una guerra in corso in Terra Santa". Ispirate dal desiderio di Pace saranno le sculture realizzate dagli studenti del liceo artistico Mengaroni, visibili dal 7 dicembre). "Abbiamo deciso di fare l’accensione domenica 26 novembre – ha detto Frenquellucci, memore della piazza 2022 con le vetrine dei negozi semispente un po’ ovunque – per non sovrapporci al giorno precedente, dedicato alla battaglia contro la violenza di genere. Ma lancio l’appello ai commercianti e agli operatori del centro: vi preghiamo di restare aperti e di festeggiare con noi questo importante debutto, organizzato a beneficio di tutti. Vi prego".

Solidea Vitali Rosati