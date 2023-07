Omicidio di Marina Luzi, oggi il funerale della povera mamma e l’interrogatorio del cognato

Fossombrone (Pesaro), 28 luglio 2023 – Un colpo solo , sparato da una distanza ravvicinata: Andrea Marchionni che si presenta sulla porta della casa di Marina, si trova davanti alla cognata 40enne, stende il braccio armato della Beretta e spara, il proiettile trapassa la fronte della donna e va a inchiodarsi sullo stipite della porta alle spalle della vittima. Marchionni ha la mano ferma, nel delitto, come uno che quella pistola l’ha maneggiata spesso. Marina muore all’istante. Il colpo le ha lesionato l’encefalo. E’ quanto emerso dall’autopsia eseguita ieri, dall’anatomopatologo Mauro Pesaresi, all’ospedale di Fano. Le indagini sul delitto sono coordinate dalla procura di Urbino, opera il Nucleo Investigativo dei carabinieri di Pesaro, comandato dal capitano Giuseppe Beltempo.

Omicidio a Fossombrone, Marina Luzi con il compagno Enrico Marchionni

Resta lo sconcerto e il mistero sul delirio che ha armato la mano del 47enne ex falegname. "Vero, era uno schivo. Poca allegria. Stava sempre in casa e non usciva", ha detto ieri Tomas, un collega che assieme a lui, alla fine degli anni ’90, carteggiava il legno alla Berloni Bagno. "Però non credevo che arrivasse a tanto".

Intanto è confermata la data dei funerali di Marina, che si svolgeranno oggi, dalle 16, alla chiesa di Maria Ausiliatrice. Oggi udienza di convalida davanti al gip del tribunale di Urbino. Marchionni sarà accompagnato dall’avvocatessa Donatella Del Castro.

L’omicidio ha sconvolto Fossombrone, e anche i programmi legati ad alcune manifestazioni. La Lega fa sapere che l’evento che era previsto per ieri sera alla tenuta della Collina delle Fate (si trattava del meeting provinciale della Lega) è stato trasformato in "un momento di confronto sull’attualità e sui temi del femminicidio e della violenza sulle donne, per i quali proprio ieri si è costituita in Parlamento una commissione bicamerale d’inchiesta di cui è vicepresidente la leghista Laura Ravetto". Lo spiega in una nota Enrico Rossi, segretario provinciale Lega. Giorgia Latini, responsabile regionale del partito, commenta: "Dopo la tragedia di martedì mattina, la decisione è stata in segno di rispetto e cordoglio verso la famiglia e tutta la comunità. Abbiamo aderito all’invito del Comune di Fossombrone che ha istituito il lutto cittadino con un momento di raccoglimento".

a.b.