Omicidio oggi a Pesaro, choc in centro: ragazzo trovato morto in via Gavelli

Pesaro, 21 febbraio 2023 – Omicidio in centro storico a Pesaro. Il cadavere di un ragazzo di 27 anni – titolare di un’attività in proprio – è stato trovato questa mattina in via Gavelli al civico 19, a pochi metri dal Conservatorio Rossini.

Abitava da poco tempo, circa 15 giorni, in quella casa, – ora posta sotto sequestro – e la morte è stata scoperta questa mattina dal fratello della vittima. E' stato trovato sangue all'interno dell’abitazione, dove gli inquirenti e la scientifica cercano di rilevare ogni traccia utile a individuare il responsabile.

I parenti sono già arrivati sul posto. Il ragazzo lavorava con il padre, era un appassionato di musica e suonava degli strumenti musicali.

Indaga la polizia, Squadra mobile. Si sospetta, ma è da confermare, l'uso di una arma da taglio. Gli agenti stanno cercando l’arma del delitto e hanno già guardato nel cestino, in un tombino e dietro la grata di una finestra.

In un primo momento si era pensato ad un suicidio, ma poi questa ipotesi è stata abbandonata. Si cerca di individuare anche un eventuale movente.

Notizia in aggiornamento