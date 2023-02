Pesaro, incidente vicino a casa: Marco Briganti vivo grazie a cintura e airbag

L'auto accartocciata dopo lo schianto contro un platano

Pesaro, 20 febbraio 2023 – Un colpo di sonno e un attimo dopo l’auto si schianta contro un albero. Tragedia sfiorata ieri mattina alle 5.20 a Gallo di Petriano, in via Roma. Un ragazzo del posto, Marco Briganti, 25 anni, di ritorno all’alba alla guida della sua Ford Fiesta, arrivato a circa 100 metri dal portone di casa, ha chiuso gli occhi per il sonno finendo con la sua vettura contro un platano laterale.

L’urto ha fatto partire l’airbag della vettura e anche grazie alle cinture ben allacciata è stata evitata la tragedia. L’auto infatti è distrutta ma l’abitacolo ha protetto il 25enne che è rimasto sempre cosciente seppur dolorante ad una spalla che potrebbe essersi fratturata.

La prognosi è ancora riservata ma non corre pericolo di vita. Di lì a poco sono arrivati i sanitari del 118 e l’eliambulanza da Ancona insieme ai vigili del fuoco di Urbino, i quali hanno provveduto ad estrarre il giovane dall’abitacolo per consegnarlo ai sanitari. Subito dopo, Marco è stato caricato sull’elicottero per trasportarlo all’ospedale di Torrette di Ancona, dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico per la frattura alla spalla. I familiari, raggiunti al telefono, hanno parlato di un "dramma sfiorato e per fortuna Marco sta bene". Vicino a quel punto, l’otto aprile del 2017, una ragazza di vent’anni di ritorno da una festa alle 4.45 ha avuto un colpo di sonno schiantandosi contro un albero. In quel caso, l’urto non aveva lasciato scampo alla ragazza.