Pesaro, ventenne ubriaca al volante si schianta in auto contro il palo

L'ambulanza nella notte

Pesaro, 15 febbraio 2023 – Sono circa le 22. Una ragazza di vent’anni si mette alla guida della propria auto in località Bottega. E’ appena uscita da un locale dove ha fatto un aperitivo. Salita sul mezzo si mette in strada, ma non tutto va per il verso giusto. La sua automobile infatti prende paurosamente a sbandare, si porta sul lato della strada e va a schiantarsi contro un palo della luce, finendo per ostruire una parte della carreggiata. L’urto è violento, il palo è letteralmente piegato.

Un automobilista di passaggio vede l’incidente e chiama subito i soccorsi. Intervengono nel giro di pochi minuti un’ambulanza, i vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia locale. I sanitari si prendono subito cura della ventenne che per fortuna riporta solo ferite lievi. E’ dolorante ad una mano. E’in evidente stato di alterazione da alcol dopo un aperitivo forse un po’ esagerato. La Polizia locale è alle prese con il traffico, mentre i vigili del fuoco cercano di sistemare il lampione della luce. Per la ragazza molto spavento e un rischio ben più grande scampato.