Colpo di sonno, 25enne si schianta all’alba vicino a casa. E’ grave

La Ford Fiesta guidata dal 25enne che si è schiantata contro l'albero

Gallo di Petriano (Pesaro Urbino), 19 febbraio 2023 – Gli mancavano 100 metri di strada per arrivare a casa. Ma un probabile colpo di sonno lo ha mandato a sbattere con la sua Ford Fiesta contro un albero. Sfiorata la tragedia stamane alle 5.20 in via Roma a Gallo di Petriano.

Un ragazzo di 25 anni, Marco Briganti, del luogo, è rimasto gravemente ferito dopo esser finito con la sua vettura contro un albero a lato della carreggiata. Soccorso dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco di Urbino, intervenuti per estrarlo dall’abitacolo, il giovane è stato poi trasportato in eliambulanza in codice rosso all’ospedale di Ancona per essere sottoposto ad intervento. Ha riportato fratture varie ma non è in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri.

Ro. Da.