Riceci, il colpo di scena. La Provincia convoca. Aurora, enti e comitati per contestare 4 ostacoli

La Provincia ha convocato una conferenza di servizi su Riceci per il 14 marzo prossimo. Due i motivi, anzi uno solo: la pratica è sull’orlo della bocciatura definitiva. Scrive il dirigente del settore Andrea Pacchiarotti: "La conferenza dei servizi sarà l’occasione per una preliminare e contestuale valutazione della documentazione da ultimo prodotta dalla società Aurora e per illustrare i principali elementi ostativi e profili di criticità correlati alla realizzazione dell’impianto, e finora emersi nell’istruttoria in corso presso

l’amministrazione provinciale, tra i quali a titolo esemplificativo:

quello dell’effettivo rispetto delle distanze dal centro abitato;

l’interferenza con aree boscate;

l’interferenza con aree sottoposte a tutela integrale quali corsi d’acqua e versanti aventi pendenza assoluta superiore al 30%; l’interferenza con aree a rischio idrogeologico".

Saranno presenti alla conferenza anche i comitati quali l’associazione Diversamente per la tutela e la valorizzazione della vallata del Foglia, Daniela Micheli titolare dell’azienda agricola omonima, Silvia Mari titolare di Olimar snc. Sono coloro che hanno già presentato osservazioni al progetto di Aurora. Ma il dirigente della Provincia ricorda nella determina che potranno intervenire nel procedimento tutti coloro sono portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento conclusivo del procedimento che, pur non avendo presentato osservazioni, dimostrino di possedere i seguiti requisiti: consistenza organizzativa e adeguata rappresentatività, finalità ambientale da tutelare presente a livello statutario, stabilità territoriale consistente nel collegamento effettivo tra associazione e l’area da tutelare. Parteciperanno alla conferenza dei servizi Soprintendenzaa, Anas, regione, comune di Petriano, comune di Urbino, vigili del fuoco, Arpam, Ast, Autorità di bacino, Unione montana, Marche multiservizi, Provincia. Nel frattempo, il comune di Petriano ha presentato ricorso al Tar contro il provvedimento di proroga di sei mesi concesso ad Aurora srl da parte della Provincia per effettuare rilievi e carotaggi sull’area di Riceci. Chiede che quella proroga venga annullata, e quindi dichiarato decaduto l’iter autorizzativo.

ro.da.