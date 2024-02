Laura Pausini a Pesaro, quando il concerto: altre date per il World Tour 2023-2024

Pesaro, 27 febbraio 2024 - C'è anche un appuntamento pesarese tra le nuove date svelate da Laura Pausini per il suo World Tour 2023/2024 che prosegue fino alla fine del prossimo inverno. Dopo aver registrato il tutto esaurito nelle più importanti arene d'Europa e il sold out in Cile al debutto della leg americana, la cantante romagnola aggiunge altri appuntamenti, come aveva annunciato già lo scorso 14 febbraio. "Il mio regalo di San Valentino per voi è che il tour continua questo inverno 2024 - aveva anticipato sui social - Tornerò in Europa per stare ancora con voi". E ora Laura Pausini mantiene la promessa confermando una nuova leg del suo tour, a partire da un debutto all'O2 Shepherd's Bush di Londra.

Le date di novembre e dicembre

Ecco la lista delle città che ospiteranno l'artista italiana più premiata al mondo nei mesi di novembre e dicembre, tra cui 8 in Italia: Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro, Milano, Torino, Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e Messina.

Laura Pausini: "Non smetto di emozionarmi"

"Non mi fermo perché salire sul palco e dare tutta me stessa al pubblico è ciò che sono da più di 30 anni - afferma Pausini - L'abbraccio che sto ricevendo in ogni città che mi ha regalato affetto è quello che mi porto dietro tappa dopo tappa, e non so spiegare quanto mi faccia sentire amata. Ho promesso di continuare a cantare per restituire tutto ciò che il pubblico mi regala, e perché in nessun posto al mondo si scatena ciò che accade sul palcoscenico da quando parte il countdown dell'inizio a quando scendo l'ultimo gradino dopo il finale. Non smetto di emozionarmi perché gli anni passano, ma l'amore no".