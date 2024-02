La Biosfera di Pesaro 2024: “E’ come l'Albero della Vita dell'Expo 2015"

Pesaro, 20 febbraio 2024 - “La Biosfera pesarese come l’Albero della Vita dell’Expo di Milano 2015”. Il riferimento del sindaco Matteo Ricci, sottolineato questa mattina durante la conferenza di presentazione dell’installazione, è chiaro. Le cose a Pesaro quest’anno sono fatte in grande.

Biosfera in piazza del Popolo a Pesaro: la presentazione

Sabato, dalle 18 in poi in piazza del Popolo, verrà inaugurata la Biosfera elettronica e multimediale che già punta a diventare il simbolo della Capitale 2024. L’installazione, che ha dei chiari riferimenti anche con la Palla di Pomodoro, almeno nella sua forma, sarà in grado di riprodurre contenuti artistici audiovisivi, musiche, contenuti web e rileverà anche la presenza di pubblico intorno ad essa, così da diventare interattiva con la zona circostante, fino a 25 metri di distanza. A comporla c’è un mosaico di 2.5 milioni di led con un diametro di 4 metri. La prima di queste dimensioni in tutta Europa, che segna un primato da record per la città di Pesaro. “Anche l’inaugurazione di sabato sarà partecipata, la presenza del pubblico sarà una parte importante del progetto - ha continuato il sindaco Ricci -, come anche tutte le iniziative realizzate per Pesaro 2024 e che hanno richiesto l’interazione della platea”. La Biosfera, già da sabato, proietterà dei contenuti artistici relativi a diversi soggetti, naturali e artistici, che regaleranno alla città un vero e proprio spettacolo in orari della giornata ben definiti, che ancora non sono stati chiariti dall’amministrazione comunale.