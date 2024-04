Festival "Alfierissimo" a Pesaro: quando e il programma

Pesaro, 25 aprile 2024 - ArtLab, il co-working culturale di via Guerrini 25, presenta il suo primo festival ‘Alfierissimo’: un mix di arte, passioni, musica, workshop, banchetti e proiezioni in due giorni di programmazione, venerdì 26 e sabato 27 aprile. Piazzetta Alfieri e via Guerrini 25 faranno da cornice al “festival artistico” a cui parteciperanno decine di giovani da ogni parte del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi del festival, il workshop di cartografia fantasy a cura di Niccolò Tonelli, in programma per venerdì alle 17.30 in piazzetta Alfieri. Stessa location anche per il dj-set di Spazio Gege alle 21. Parallelamente rimarrà aperta e fruibile anche la sede di ArtLab (a due passi dalla piazzetta) dove saranno presenti le esposizioni delle opere di giovani artisti, le visite guidate al co-working e diverse proiezioni.

Questo solamente il venerdì: sabato 27, infatti, proseguirà il festival con il laboratorio di “pittura a terra” a cura di Ittico Artlab per bambini di tutte le età (dalle 16 in piazza Alfieri) e diversi banchetti, tra cui quello di Jonata Canapeti e Francesca Borchia. Inoltre, ancora giochi e disegni dal vivo, oltre al dj-set di Raw (Francesco Moretti e Fabio Nobili) alle 20.30. Durante i due giorni di festival saranno presenti stand per bere e mangiare. In caso di maltempo il festival verrà spostato interamente all’interno del co-working.

Per informazioni sul programma completo visitare il sito www.tavolostudenti.it.