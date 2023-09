Farmacie comunali contro il caro-prezzi: sconti su prodotti ed esami

Pesaro, 30 settembre 2023 – Le Farmacie comunali di Pesaro e Gabicce Mare aderiscono al trimestre anti-inflazione dichiarato dal governo: "Saremo in prima fila contro il caro prezzi", annuncia il presidente Aspes Luca Pieri. E’ l’accordo sottoscritto dal ministero del Made in Italy e da oltre 30 associazioni di categoria, che prevede di offrire da ottobre fino al 31 dicembre un paniere di prodotti di prima necessità a prezzi ribassati. Col governo si schiera anche l’Aspes spa. "Nelle 10 farmacie comunali gestite dal gruppo Aspes – annuncia Il presidente Luca Pieri dalla farmacia di via Giolitti – a Pesaro e Gabicce Mare sarà applicato uno sconto del 25% su tutti i prodotti a marchio farmaciecomunali.it e sui servizi di elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco".

“In questi mesi l’inflazione ha messo a dura prova centinaia di famiglie che non riescono a far fronte agli aumenti – ha spiegato in una nota il sindaco Matteo Ricci – Questa bella iniziativa di Farmacie Comunali consente di aiutare in maniera concreta i cittadini in difficoltà e le persone più fragili. Pesaro è una città della solidarietà, un valore diffusissimo diventato un pilastro della nostra comunità, anche grazie ad azioni come quelle di Farmacie Comunali".

Interpellato direttamente sui numeri dei prodotti che saranno ribassati del 25%, il presidente Luca Pieri dice: "Partiremo con 16 nostri prodotti e arriveremo nei prossimi giorni a 25 prodotti di marchio nostro. Molto importante è anche che la stessa scontistica sarà prevista per esami come l’elettrocardiogramma e l’holter". E ancora: "Le farmacie comunali operano in un mercato concorrenziale ma senza mai dimenticare la finalità sociale che le contraddistingue – spiega il presidente di Aspes che, in qualità di vicepresidente nazionale di Assofarm, l’altro ieri era a Roma per firmare il patto sul trimestre anti-inflazione con il presidente del consiglio dei ministri –. Per questo abbiamo aderito convintamente a questa iniziativa che confidiamo possa aiutare le famiglie ed i cittadini più fragili alle prese con il caro vita. Tre mesi di prezzi calmierati per contrastare l’inflazione e tutelare il potere d’acquisto. Un bel segnale che conferma come le farmacie comunali siano il primo avamposto del sistema sanitario sul territorio e siano attente ai bisogni dei cittadini" . All’iniziativa dell’Aspes ha preso parte anche l’assessora all’educazione del Comune di Gabicce Mare, Rossana Biagioni.