Elezioni Pesaro 2024: c’è chi diventa maggiorenne domenica, ma già oggi può votare

Pesaro, 8 giugno 2024 – C’è almeno una diciassettenne in città che se volesse potrebbe votare, già oggi, dalle ore 15. A consentirglielo è la legge che ha aperto le sezioni elettorali per le amministrative e le Europee 2024, proprio il giorno prima del suo diciottesimo compleanno. Ci piacerebbe intervistarla per raccogliere emozioni e speranze della generazione Z: che ci contatti all’indirizzo della redazione cronaca.pesaro@ilcarlino.net. Complessivamente oggi la chiamata al voto sarà per 80.862 tra cui 38.804 uomini e 42.058 donne. Si vota per eleggere il prossimo sindaco e il nuovo Consiglio comunale di Pesaro (scheda azzurra) e il Parlamento europeo (scheda fucsia). In particolare 1.400 su 80.862 che da almeno 15 giorni risiedono nel Comune di Monteciccardo con una terza scheda, di colore verde, potranno eleggere il nuovo presidente e il nuovo consiglio del municipio di Monteciccardo. Se i più giovani a votare sono tutti della classe 2006 la più anziana è una donna che alla data del voto ha 108 anni. Residenti all’estero che hanno fatto domanda per votare sono stati 82 cittadini comunitari che si potranno esprimere per il Parlamento europeo, mentre sono 142 gli stranieri che potrebbero votare per le comunali.

Gli orari. Si vota oggi dalle 15 alle ore 23 e domani dalle ore 7 alle 23. Lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio alle 14 di lunedì.

Dove. A Pesaro i seggi sono 106. Per i cantieri che impegnano i siti tradizionali, in vista del voto di oggi e domani il Comune di Pesaro ha sostituito 6 dei suoi seggi consueti. La diversa dislocazione delle sezioni interesserà 8.428 elettori.

Quelli (3 sezioni) della scuola Anna Frank si spostano nei locali del Quartiere Vismara (in via Basento, negli spazi che accolgono la scuola); i locali comunali di Pozzo Alto sono sostituiti da quelli parrocchiali (1 sezione); quelli di via Petrarca 18 a Muraglia (3 sezioni) si spostano, a pochi metri, nel centro socio culturale Salice Gualdoni. I seggi della scuola Mascarucci (5 sezioni) si troveranno in viale Trieste 236, nella sede temporanea della primaria Mascarucci. Inoltre, le 3 sezioni ubicate nel plesso Perticari (corso XI Settembre 203) sono trasferite nel plesso del liceo Mengaroni, con accesso da via Mengaroni 29; le 2 sezioni di Candelara, già ubicate presso l’ex scuola elementare di strada della Pieve, sono state temporaneamente trasferite nella sede della circoscrizione in strada Borgo Santa Lucia 40.

Navette elettorali. Per favorire lo spostamento degli elettori dei sei seggi “traslocati“, il Comune ha previsto un servizio di navetta gratuita attivo nei seguenti orari e con i seguenti percorsi tra la sede precedente (l’indirizzo del seggio chiuso perché impegnato da un cantiere, ndr) e quella di approdo, a seguito del trasferimento.

Oggi le corse partiranno alle ore 16, alle ore 17, alle 18 e alle 19 da via Agostini 144 (ex scuola elementare di Soria) per raggiungere viale Trieste 236 (nuova sede scuola Mascarucci) dopo 10 minuti. Da via Agostini, alle ore 16.15, 17.15, 18.15 e 19.15 la navetta raggiungerà prima Santa Maria delle Fabbrecce (fermata sulla SS16) alle ore 16.30, 17.30, 18.30 e 19.30, poi i seggi di via Basento alle ore 16.35, 17.35, 18.35 e 19.35. Il mezzo effettuerà il percorso di ritorno (ultima corsa ore 19.55 in via Agostini). Domani le corse sono previste ogni ora, da via Agostini, a partire dalle ore 9 e fino alle ore 19.55 seguendo gli stessi percorsi del sabato.