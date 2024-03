Entro l’anno nuova sede a Zola Predosa

L’ingegnere Daniele Corticelli è amministratore unico dell’azienda, già consigliere comunale a Bologna per 12 anni a partire dall’esperienza con ‘La Tua Bologna’ guidata da Giorgio Guazzaloca e candidato sindaco civico nel 2011. Ed è lui a raccontare i successi di Air Innovation: una crescita esponenziale nell’organico e in termini economici. In dieci anni, infatti, l’azienda ha raggiunto i 10 milioni di euro di fatturato ed è diventata leader nel settore. Il team è formato da 47 persone, impegnate ogni giorno per arricchire e migliorare la performance aziendale. Per il 2024, l’obiettivo è rimanere costanti, ma il volto di Air Innovation si trasferisce a Zola Predosa, dove sorge la nuova sede.