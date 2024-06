Cilindri oleodinamici su misura. “Il cliente li progetta con noi”

Modena, 4 giugno 2024 – La Hydreco Srl, con sede a San Cesario sul Panaro, è una delle realtà storiche del settore Motion Solutions in Italia. Nata nel 1969 come Oleodinamica Modenese, è andata crescendo nel corso degli anni e si è specializzata nella progettazione e produzione di cilindri oleodinamici, per offrire oggi un prodotto di alto livello qualitativo, partendo dalla progettazione e arrivando alla realizzazione finale. Grazie al Know-how specifico maturato nel settore, una delle caratteristiche di Hydreco è quella di fornire soluzioni su ‘misura’ per ogni esigenza, come spiega l’ingegner Biagio Sisinni, già direttore delle Operazioni ed ora delle Vendite e Sviluppo Business.

Partiamo dalle origini: quando nasce Hydreco?

"Nel 1969, da un’idea della famiglia Cornia, proprietaria dell’attuale CBM, Oleodinamica Modenese che produce cilindri oleodinamici per la emergente industria locale di macchine agricole e sollevamento. Nel 2013 si ridimensiona e cambia denominazione in OCS avviandosi alla ricerca di una nuova proprietà. Nel 2015 OCS è acquisita da Duplomatic MS, Gruppo leader internazionale nel settore della progettazione e commercializzazione di sistemi per il controllo di movimento e l’automazione. Nel 2021 la OCS Srl di San Cesario sul Panaro diventa Hydreco Srl per rafforzare la propria sinergia con Hydreco, realtà acquisita da Duplomatic negli anni precedenti. Nel luglio 2022 il Gruppo Duplomatic MS, viene acquisito dal giapponese Daikin, leader mondiale nel settore della climatizzazione. L’ingresso di un grande gruppo industriale consentirà a Duplomatic MS di non perdere l’identità storica e il suo kwow how e tracciare percorsi industriali di lungo termine".

Come garantite la personalizzazione delle soluzioni?

"Hydreco srl non realizza cilindri a catalogo e personalizzare le soluzioni è la normalità. Nei 50 anni di storia segnati da diversi passaggi sono rimasti fermi l’ascolto del cliente, la vocazione progettuale e la fidelizzazione attraverso il co design, la simulazione dei carichi predittiva, le soluzioni con soddisfacenti coefficienti peso/potenza/prezzo ed i servizi post vendita di assistenza e ricambi e refitting".

Progetti futuri?

"Sempre più c’è lo sviluppo delle attività di custom co design e calcoli predittivi come service agli uffici tecnici dei Clienti. Tra le sfide più impegnative: la ricerca continua della crescita di fatturato e di marginalità indipendentemente dalle variabilità dei mercati; servire con sempre maggior dedizione i clienti storici e incrementare la presenza nelle applicazioni construction, portuale, siderurgico, offshore e navale".

In cosa vi distinguete da altri competitor?

"Desideriamo che i clienti abbiano l’immagine di azienda corretta e responsabile, disponibile nelle necessità che vadano al di là della vendita e fatturazione del prodotto, un riferimento che al bisogno fornisca servizi risolutivi extra e rapidi. La vita è fatta di rapporti umani, non solo di ferro e numeri".