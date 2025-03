Leonardo, edilizia chiavi in mano: "La nostra forza è la squadra"

di Maria Silvia Cabri

BOMPORTO (Modena)

Leonardo Srl nasce a Bomporto (Modena) nel 2003 e si presenta come una immobiliare di costruzione che si occupa di tutte le fasi della filiera per garantire al cliente il migliore prodotto. Fondamentale per la sua costituzione è stata la collaborazione con Trascar Spa, azienda specializzata in impianti di automazione. Fin dall’inizio, la Leonardo Srl ha operato nel settore industriale, lavorando in sinergia con Trascar per fornire soluzioni ‘chiavi in mano’. Ideatrice e creatrice della Leonardo srl è Manuela Gibertoni, geometra, libero professionista dal 1989, titolare di uno studio tecnico a Bomporto, titolare (con Giuseppe Gelati) e amministratore delegato dell’azienda.

Edilizia e innovazione industriale: come nasce ‘Leonardo’ Srl?

"Come libera professionista io già collaboravo con Trascar Spa, fornendo i miei servizi sia come progettista che come prestatrice di interventi edilizi. Trascar ha creduto e investito nel know-how del mio studio dove già lavoravano collaboratori ad oggi ancora presenti, come i geometri Taroni e Barbanti, e ha iniziato ad investire nell’acquisto di terreni edificabili, sia artigianali che industriali, trasformandoli mediante interventi di urbanizzazione ed in seguito di costruzione di edifici".

’Imprenditori edili specializzati nel realizzare i tuoi sogni’ è il vostro slogan: come siete passati dal settore puramente industriale a quello anche edile?

"La voglia di fare e di intraprendere nuovi percorsi ci ha portato all’attualità. Dopo il successo nel settore industriale, abbiamo ampliato il raggio d’azione, entrando nel settore edile a Bomporto. Abbiamo realizzato un comparto produttivo destinato ad attività artigianali e industriali, non limitandoci alle opere di urbanizzazione, ma costruendo anche stabilimenti su misura per le aziende locali. Seguiamo i nostri clienti che fanno importanti investimenti, consentiamo la personalizzazione delle loro abitazioni affinché possano realizzare ‘un sogno’, una casa che spesso resta per la vita".

Costruzioni antisismiche già prima del 2012: come è maturata l’idea, lungimirante?

"Nel 2006, in un periodo in cui il rischio sismico era poco considerato nel territorio, abbiamo fatto una scelta strategica e previdente, avviando la costruzione di edifici antisismici. Decisione che si è rivelata cruciale nel 2012, quando il terremoto ha provocato danni ingenti in molte aree, ma tutti gli edifici da noi costruiti sono rimasti indenni. In seguito, l’evoluzione delle normative ci ha portato a costruire edifici in classe ‘A’. Collaboriamo con ingegneri, termotecnici e interior designer al fine di rendere i nostri edifici sempre più performanti e piacevoli".

Realtà familiare alla seconda generazione.

"La nostra forza resta la squadra con la quale abbiamo creato ‘una famiglia’ di ragazzi curiosi, intraprendenti che non temono le sfide. Famiglia incrementata con l’arrivo del geometra Davide Vasini; inoltre, mio figlio, Leonardo Borghi Gibertoni, ha intrapreso lo studio di ingegnere edile e sta seguendo le mie orme".

Sfide future?

"Le sfide non finiscono mai: prestiamo molta attenzione allo sviluppo e alle esigenze del territorio e dei nostri clienti, e ci stiamo avvicinando anche alla città di Modena con nuovi interventi di riqualificazione edilizia".