Poggi, meccanica di qualità: "La nostra forza è il su misura"

rdi Mariateresa Mastromarino

VILLANOVA DI CASTENASO (Bologna)

Una realtà nata oltre 65 anni fa, capace di agganciare, con costanza e dedizione, il mondo del futuro e dell’innovazione, affermandosi nel contesto italiano ed estero. Parliamo di Poggi Trasmissioni Meccaniche Spa, azienda di Villanova di Castenaso (Bologna), specializzata nella produzione di pulegge, rinvii angolari e altre soluzioni nel ramo degli organi di trasmissione, come cinghie dentate e trapezoidali, elementi di fissaggio, giunti, pignoni e slitte per motori elettrici.

Gabriele Poggi, amministratore, il vostro mondo è la meccanica.

"Esatto. Sviluppiamo trasmissioni meccaniche, ossia quei componenti che trasferiscono la potenza generata dal motore a un sistema meccanico. Per generare il movimento servono questi elementi, ed entriamo in gioco noi realizzandoli".

Un esempio?

"Pulegge, cinghie, e rinvii angolari sono il core business della nostra attività, alla quale si affiancano giunti, calettatori e slitte per motori".

I prodotti che offrite sono tantissimi.

"Ne abbiamo 23 mila a catalogo. Siamo cresciuti come produttori di articoli standard, ma con il tempo, pur mantenendo la produzione a catalogo, ci siamo specializzati nel realizzare un prodotto già customizzato, a disegno, secondo le specifiche richieste".

Da cosa deriva questa scelta?

"Molti competitor, nazionali o europei, hanno dismesso le produzioni di materiale a catalogo a favore dell’importazione degli stessi prodotti da mercati a basso costo. Questo ci ha spinto a cercare un mercato a livello tecnologico più evoluto, con particolari componenti customizzati, con tecnologie specifiche di livello superiore. L’azienda ha così avuto occasione di evolvere anche attraverso l’investimento in macchinari all’avanguardia e nuove tecnologie, sempre con attenzione alla crescita professionale dei dipendenti. In totale siamo circa 50".

Su cos’altro avete investito?

"Nella logistica del magazzino, totalmente automatizzato: ci sono navette che prelevano i cassoni che scorrono sulle linee, attraverso le quali arrivano al punto di picking, dove c’è l’operatore. Poi il cassone torna a scaffale, sempre in maniera automatica. Il pezzo va all’operatore e non più il contrario".

Com’è il mercato ora?

"Dopo un periodo molto brillante e una richiesta elevata, stiamo vivendo un momento di assestamento. Lavoriamo sia con la distribuzione industriale, che con clienti finali che applicano direttamente i nostri prodotti".

I numeri cosa dicono?

"Il nostro mercato si divide in 60% nazionale e 40% internazionale, principalmente clienti europei di lingua tedesca, ma esportiamo, anche se in minor percentuale, in extra UE. Sul fatturato, prevediamo una fase di consolidamento (9 milioni nel 2023, ndr). Questi andamenti ci consentono anche di investire sui giovani".

Come?

"Abbiamo rapporti attivi con l’Università e con gli istituti tecnici meccanici. Offriamo stage agli studenti, con la possibilità di inserimento nel team".