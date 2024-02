Pratiche doganali facili e sicure: "Noi al fianco delle aziende"

Imbattersi per caso in una professione e decidere di farne un vero e proprio motivo di vita, dedicando anima e corpo al lavoro. È questo il percorso che ha dato vita a STELLA OPERAZIONI DOGANALI S.R.L., con sede a Bentivoglio, nel Bolognese, che supporta le aziende nelle scelte procedurali tipiche delle fasi preliminari ed esecutive delle pratiche doganali, rendendo gli adempimenti corretti e agili.

Tauro Stella, socio fondatore, da cosa nasce la vostra realtà?

"Ho iniziato a lavorare da giovanissimo, facendo il fattorino in diverse aziende. Poi, sono stato spostato nel reparto che si occupava della dogana ed è stato amore a prima vista. Nella stessa azienda lavorava anche Giorgio Magnani: insieme abbiamo aperto la nostra prima società, che con impegno e professionalità, è cresciuta nel tempo. Abbiamo anche fondato, con Michele Magnani, IL C.A.D. S.R.L. CENTRO CI ASSISTENZA DOGANALE, azienda con particolari vincoli di statuto, che ci dà la possibilità di effettuare le operazioni doganali con le merci nelle aziende clienti, senza spostarle fisicamente in dogana".

Lavorate a stretto contatto con le aziende. Come coltivate questo rapporto?

"Aiutiamo le aziende a non commettere errori, contando un portafoglio di più di 600 realtà aziendali. La nostra organizzazione studia, rispetta le norme e riesce a trovare soluzioni consone per gestire i rapporti con la dogana. Il contatto diretto con il cliente ci permette di lavorare con informazioni corrette, instaurando un rapporto di collaborazione e fiducia, fornendo un servizio professionale che va ben oltre la predisposizione delle bollette doganali. Per questo le aziende ci scelgono".

Di quante operazioni vi occupate?

"Ci occupiamo di quattromila pratiche doganali al mese. In un anno, arriviamo a contarne circa 45 mila. Ci occupiamo anche delle dichiarazioni Intrastat, relative agli acquisti e alle cessioni fra paesi dell’Unione Europea".

Come avete lavorato durante il Covid?

"In tempi brevi e senza interrompere i nostri servizi professionali, abbiamo strutturato l’azienda, ricorrendo immediatamente allo smart working, naturalmente con un importante impegno finanziario e di investimenti telematici. A livello economico, abbiamo avuto un calo, ma la pandemia non ci ha destabilizzato".

E con le crisi internazionali?

"Alcuni clienti, che lavorano principalmente con i Paesi in conflitto, hanno fortemente ridotto le operazioni. Siamo riusciti a colmare queste perdite, incrementando altre attività di assistenza doganale alle aziende clienti".

Nel 2023, il fatturato conta 5,4 milioni di euro. Che prospettive avete per quest’anno?

"Abbiamo segnato un aumento, grazie al maggior numero di operazioni doganali e alle attività accessorie che hanno colmato il divario causato dalle crisi internazionali. Per quest’anno, ci aspettiamo di mantenere il target sempre alto, stando al fianco dei nostri clienti, senza alzare i prezzi".