Un business in continua crescita L'azienda bolognese 3D4MEC Srl ha registrato un fatturato di oltre un milione di euro nel 2023, consolidando la propria presenza in Italia e guardando verso l'Europa e gli Stati Uniti. Specializzata in stampanti 3D per metalli, l'azienda si distingue per l'innovazione e coinvolge gli studenti universitari in tirocini e tesi.