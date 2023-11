abbiamonelcuore: l’iniziativa che premia le idee virtuose per l’ambiente ha i suoi primi vincitori

#abbiamonelcuore, il concorso promosso dal Gruppo Hera e dall’Amministrazione Comunale di Modena per coinvolgere la comunità locale in un’azione condivisa finalizzata alla cura dell’ambiente, ha i suoi primi cinque vincitori.

L’iniziativa – che nel capoluogo si è conclusa a giugno - ha visto un’alta partecipazione. Sono stati ben 28 i progetti presentati, tutti relativi a prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, miglioramento della qualità della raccolta differenziata, supporto agli utenti con esigenze particolari e decoro urbano.

I progetti vincitori

I progetti che si sono aggiudicati contributi in denaro o attrezzature, selezionati da una giuria tecnica composta da esperti del Gruppo Hera, referenti del Comune e persone qualificate che operano nell’ambito della comunicazione e della sostenibilità, sono:

Ripariamo Insieme, dell’associazione Insieme in Quartiere per la Città;

Aiutiamo non Rifiutiamo! candidato da Agesci Zona di Modena - Modena Pulita

Maple Cigarettes Project, dell’azienda Human Maple.

Reuse me #Gallucci Street, presentato dagli esercizi commerciali The Moreover, Pepe Street Food, Hops, Molto, Mr Brown, No Name e Picari;

Arci Modena per l'ambiente, dell’associazione di promozione sociale Arci Modena;

C’è ancora tempo per iscriversi

“Tante realtà si sono messe in gioco per fare qualcosa in più per l’ambiente, per la propria città e siamo orgogliosi di poter contribuire alla realizzazione di queste piccole, grandi azioni. Ci auguriamo che questi interventi concreti nel solco dell’economia circolare, della cura degli spazi pubblici e del senso civico possano essere di esempio e stimolare le tante energie positive presenti e attive in questo territorio”. Sono le parole di Paolo Paoli, responsabile Servizi Ambientali Area Modena del Gruppo Hera.

Ma non finisce qui: #abbiamonelcuore continua nei 27 comuni della cintura di Modena, dell’Unione Terre di Castelli e della zona appenninica.

Per partecipare è necessario compilare il modulo sul sito del Gruppo Hera al link Concorso Abbiamo nel cuore - Gruppo Hera fino al 15 dicembre.