Al TEA attesi concerti, Family Show, danza e musical

Al Teatro EuropAuditorium di Bologna vi aspettano tantissimi eventi imperdibili da segnare in agenda.

Il 13 dicembre andrà in scena Gospel Night, una serata all’insegna del miglior gospel americano per diffondere messaggi di pace, amore, gioia e speranza, valori inconfondibili di questa musica amata e apprezzata in tutto il mondo. Sul palco i Dream Gospel Voices, uno dei migliori ensemble della scena gospel contemporanea, formato dalle più talentuose voci di Harlem.

Dopo aver conquistato il pubblico con oltre 25 spettacoli in tutta Italia nel corso dell’estate, il 14 dicembre, lo “strano incontro” tra Giorgio Panariello e Marco Masini continua e porterà i due artisti al Teatro EuropAuditorium con lo spettacolo Panariello vs Masini. Giorgio Panariello e Marco Masini sono due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita che raccontano con due modi diversi. I due artisti si incontreranno e si scontreranno in una sfida fra battute e canzoni.

Il 21 e 22 dicembre sarà la volta dell’eclettico Stefano De Martino in scena con Meglio Stasera. Quasi One man show, un viaggio a tutto tondo tra canzoni, ballo, gag, monologhi e ironia accompagnato sul palco dalla Disperata Erotica band e da ballerini professionisti.

Il 23 dicembre, con ben 2 repliche a grande richiesta, l’attesissimo appuntamento dedicato alle famiglie, Un Natale favoloso… a Teatro, show musicale che racchiude i grandi successi di Carolina e dei suoi amici elfi, che trasporteranno grandi e piccini in una entusiasmante storia natalizia. Le scenografie, la fabbrica di giocattoli di Babbo Natale e i paesaggi innevati, le coinvolgenti coreografie e le canzoni che oltrepassano gli schermi e arrivano dal vivo in teatro, assicurano un’atmosfera da sogno che tiene incollati alla poltrona rossa anche i più piccoli. Sono previsti un numero limitato di Family Pack per 3 o per 4 persone.

Il 31 dicembre, direttamente dai palchi del London’s West End, il tributo agli Abba più famoso e più titolato al mondo torna finalmente in Italia, facendo tappa al Teatro EuropAuditorium. Mania – The Abba Tribute, sold out in Australia, Cina, Stati Uniti ed Europa, sarà un concerto coinvolgente e celebrerà la musica degli Abba in modo fedele, rispettoso e appassionato, ripercorrendo i ricordi speciali di quando gli Abba dominavano le classifiche radio internazionali. Costumi, luci, coreografie e tanta musica suonata rigorosamente dal vivo, basti pensare alle hit “Mamma Mia”, “Voulez Vous”, “Dancing Queen”, “Winner Takes It All” e “Super Trouper”, faranno trascorrere ai vecchi e ai nuovi amanti degli Abba una serata ricca di emozioni, in cui sarà impossibile rimanere seduti! E a mezzanotte… Brindisi con gli artisti nel foyer!

Il nuovo anno si apre col “botto”, con il secondo imperdibile evento targato Disney Concerts, Fantasia in concert, in programma il 5 e 7 gennaio in cui l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Thiago Tiberio, interpreta alcune delle pagine sinfoniche che animano i due film, Fantasia e Fantasia 2000, come la Sinfonia Pastorale di Ludwig van Beethoven, il Clair de lune di Claude Debussy, La danza delle ore di Amilcare Ponchielli, Pomp And Circumstance di Edwar Elgar, I Pini di Roma di Ottorino Respighi e L’apprendista stregone di Paul Dukas.

Per maggiori informazioni teatroeuropa.it

Acquista QUI i biglietti per gli spettacoli.