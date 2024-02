Al Teatro EuropAuditorium tanti gli appuntamenti da segnare in agenda:

Prosegue a ritmo battente la programmazione al Teatro EuropAuditorium. Dal 15 al 17 marzo andrà in scena il musical Mare Fuori, diretto da Alessandro Siani, ispirato alla fortunata serie tv Rai-Picomedia. Tra i suoi interpreti, il cantautore Andrea Sannino nel ruolo di Beppe e Maria Esposito, per tutti Rosa Ricci, personaggio rivelazione e tra i protagonisti indiscussi della serie.

Dopo i sold out delle prime tre repliche, Pio e Amedeo ritornano a grande richiesta il 26 marzo con Felicissimo Show, il fortunato varietà in cui si alternano risate e momenti di riflessione sull’attualità.

Il 27 marzo sarà la volta della musica di Stefano Bollani Danish Trio che unisce il pianista Stefano Bollani a due musicisti di punta della scena scandinava : Jesper Bodilsen al contrabbasso e Morten Lund alla batteria. I tre artisti si incontrano nel 2002 su iniziativa di Enrico Rava. Da questo incontro parte una collaborazione che culmina con la pubblicazione dei dischi “Mi ritorni in mente” e “Gleda e “Stone in the Water”. Nei live Bollani, Bodilsen e Lund si uniscono per interpretare, improvvisare e creare momenti unici in grado di trasmettere agli ascoltatori la felicità di vivere la musica senza pregiudizi e senza una scaletta preordinata.

Qualche anticipazione degli appuntamenti di aprile e maggio del Teatro EuropAuditorium? Dopo la grande emozione sul palco dell'Ariston con standing ovation del pubblico Roberto Vecchioni sarà il 5 aprile 2024 al Teatro EuropAuditorium col suo L’Infinito tour, un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. La prima parte è dedicata ai brani dall’album L’Infinito per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio di Vecchioni. Il cantautore è accompagnato dalla sua band storica formata da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

Il Gala Roberto Bolle and Friends tornerà al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 13 e 14 aprile, rinnovando l’appuntamento con un pubblico oramai fidelizzato. Roberto Bolle, ospite nella serata finale dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove ha incantato l’Ariston sulle note del “Bolero”, torna sul palco con uno spettacolo imperdibile dove ammirare il talento dell’Étoile dei due mondi e quello delle star internazionali della danza in scena.

Il 20 e 21 aprile sarà la volta di Saranno Famosi – Fame il Musical, la nuova versione firmata da Luciano Cannito, che unisce l’esperienza di regista a quella di coreografo internazionale. Un trionfo di canto, danza, musica, recitazione, ispirato alla leggendaria serie Tv e al film, ma con un adattamento che sposta l’azione dagli anni Ottanta ai nostri giorni, per rendere lo spettacolo più vicino alle nuove generazioni.

Dal 3 al 5 maggio andrà in scena Stomp uno tra i più rivoluzionari ed entusiasmanti eventi spettacolari degli ultimi anni. Con strofinii, battiti e percussioni di ogni tipo, i formidabili ballerini-percussionisti-attori-acrobati di Stomp danno voce ai più comuni oggetti della vita quotidiana. Nello show il disordine della vita urbana diventa fonte di stupore e coinvolge il pubblico con un ritmo contagioso.

