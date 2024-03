Bacciardi Partners: una sfida che dura da 50 anni; mezzo secolo al servizio delle imprese fuori da ogni schema

Pesaro, 2 aprile 2024

Ieri 1° aprile 2024, Bacciardi Partners ha festeggiato 50 anni di attività. Il primo brindisi celebrativo, avvenuto alla presenza dell’intero team dei Partners (nella foto sotto), ha inaugurato una serie di eventi e laboratori che si terranno nelle sedi di Pesaro e Bologna insieme a molti imprenditori, manager, professionisti, consulenti e rappresentanti istituzionali con i quali Bacciardi Partners ha condiviso il suo percorso professionale. L’obiettivo di queste celebrazioni è quello di raccontare la storia di un’impresa che in 50 anni ha saputo precorrere i tempi diventando protagonista e allo stesso tempo testimone dello sviluppo imprenditoriale del Distretto Pesarese, della Regione Marche e della vicina Romagna.

La storia di Bacciardi Partners è iniziata il 1° aprile 1974, cinquanta anni fa, con un codice già scritto e ben marcato nel suo dna: futuro. Fin dagli esordi, il fondatore e attuale Senior Partner Enzo Bacciardi ha preferito alla toga l’abito di business lawyer, anticipando una figura professionale e una serie di servizi innovativi a favore della realtà imprenditoriale del territorio. L’inizio di Bacciardi Partners si colloca nel periodo d’oro in cui le aziende del pesarese si stavano aprendo a un mercato sempre più internazionale, attraverso le prime esperienze come quelle connesse alla Valle del Jeans e alla Fiera degli Arabi, dirette a promuovere l’espansione all’estero del Distretto Pesarese. L’intuizione di Bacciardi Partners, di affiancare le aziende in questo processo di sviluppo all’estero e oltre i confini nazionali, si è fin da subito rivelata vincente.

“Voglio condividere questo importante anniversario con chi, come me, ha sempre avuto uno sguardo aperto verso il mondo, seguendo l’innovazione e la crescita, pur mantenendo le proprie radici solide nel tessuto imprenditoriale e culturale che lo ha visto nascere”, commenta l’Avv. Enzo Bacciardi. E ancora “Nell’anno del 50° anniversario Bacciardi Partners è stato significativamente incaricato dall’organizzazione di “Pesaro 2024 Capitale italiana della Cultura”, di sviluppare il progetto “Cultura e Internazionalizzazione nel Distretto Pesarese”. La celebrazione del 50° si combina perfettamente con il progetto assegnato da Pesaro 2024 e consisterà in una serie di eventi attraverso i quali si ricostruirà il processo dell’internazionalizzazione delle imprese del Distretto Pesarese, il cui sviluppo è indissolubilmente intrecciato con la nostra storia”.

In linea con la filosofia di Pesaro 2024, gli eventi di quest’anno si proietteranno / la nostra analisi si proietterà infine verso il futuro, analizzando l’andamento dei recenti fenomeni economici internazionali, con particolare riferimento al Reshoring e alla Rinazionalizzazione, al fine di capire come sia possibile avvalorare sempre più il Made in Italy attraverso un Rinascimento Industriale parallelo ad uno culturale.

“Il nostro obiettivo è sempre stato, ed è oggi più che mai, quello di proiettarci verso il futuro, con determinazione e competenza, in modo strategico e visionario. Con 50 anni di esperienza alle spalle, saremo capaci di tracciare nuove rotte per esplorare nuovi orizzonti e realizzare nuove conquiste”, conclude l’Avv. Enzo Bacciardi.

BACCIARDI PARTNERS OGGI:

Bacciardi Partners presta consulenza strategica per la crescita e la continuità delle imprese nel mercato globale, nell'ottica di un vantaggio competitivo e duraturo.

3 Sedi: Pesaro, Bologna, Milano

40 Professionisti

6 Dipartimenti: International Commercial Law, Corporate Law, Tax and Customs Law, Global Mobility, Corporate Finance, Litigation and Arbitration

+ 200 Joint venture internazionali

+ 400 Società costituite all’estero

+ 200 Operazioni straordinarie domestiche e cross border

+ 9000 Contratti Internazionali

PERCHÉ IL PRIMO APRILE

È partito tutto dal sottoscala del Rag. Lucio Bonaventura, qualche giorno prima di laurearmi.

In quello spazio di pochi metri quadrati avevo portato un tavolino, tre sedie e un armadietto. Non c’era spazio per niente altro.

Avevo 23 anni e di lì a qualche giorno, quello sarebbe diventato il mio primo studio.

Mi sono laureato il 16 marzo e sono andato a lavorare in quella stanza il 1° aprile del 1974.

Poi ogni anno ho festeggiato il mio 1° aprile e… ho rinnovato la mia sfida per 50 anni.

Avv. Enzo Bacciardi