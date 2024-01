Corso sommelier AIES 1° livello Imola

La Delegazione Romagna di A.I.E.S. (Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers) organizza un corso per sommelier di 1° livello a Imola.

Il corso, con frequenza settimanale (mercoledì sera), si articola su 13 lezioni che si svolgeranno dal 28 febbraio al 22 maggio 2024, 12 delle quali nelle ore serali dalle 20.00 alle 23.00 presso gli spazi dell’Hotel Olimpia, in via Carlo Pisacane 69, ed una presso un’azienda vitivinicola romagnola. Ogni singola serata prevede oltre alla parte teorica la degustazione guidata e l’analisi sensoriale di almeno 3 vini.

Ogni lezione nonché le degustazioni guidate sono tenute da docenti qualificati, professionisti del settore, produttori e sommeliers di comprovata esperienza.

L’A.I.E.S. è una associazione culturale enogastronomica nata a Bologna nel 2001. Tra i principali scopi dell’Accademia ci sono la promozione e la conoscenza della cultura enologica e gastronomica, che in questi decenni di attività si sono tradotti nell’aver formato e diplomato centinaia di Maestri Enogastronomi Sommeliers. I corsi accademici si rivolgono agli addetti del pubblico esercizio, della ristorazione e dell’ospitalità, ma anche a tutti coloro che intendono ampliare la propria cultura della civiltà del vino e della tavola a scopo amatoriale.

L’attività di AIES non si ferma però soltanto all’organizzazione dei singoli corsi di vari livelli, ma è volta anche ad altri eventi più o meno impegnativi ed importanti ad esempio le visite in cantina, come complemento dell’attività didattica, ma anche vere e proprie gite alla scoperta di importanti realtà vitivinicole italiane.

Altri appuntamenti immancabili sono le degustazioni monotematiche su vitigni o aziende e le importanti cene impostate sull’abbinamento cibo-vino.

Per informazioni ed iscrizioni:

Segreteria AIES 349 6062642 (ore pasti)

Imola@accademiasommeliers.it

www.accademiasommeliers.it