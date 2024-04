Cultura, arte ed emozioni: la primavera di Palazzo Boncompagni

È un calendario ricchissimo di appuntamenti e proposte quello di Palazzo Boncompagni, la dimora di Papa Gregorio XIII che sorge nel cuore di Bologna. Fino alla fine di maggio la residenza del pontefice offrirà a turisti e appassionati d’arte e di cultura un ampio ventaglio di opportunità per ammirare i propri tesori e ascoltare esperti e ricercatori in numerosi incontri dedicati a storia, costume, economia, politica e società, oltre a poter ammirare le meravigliose opere del Maestro Mimmo Paladino, in esposizione fino al 9 giugno.

Diverse le aperture straordinarie dedicate proprio all’esposizione dell’artista di fama internazionale (sempre previa prenotazione sul sito www.palazzoboncompagni.it): il 25 aprile e l’1 maggio la casa del pontefice accoglierà i visitatori dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30 per visite guidate della mostra della durata di un’ora in compagnia di giovani e preparatissime guide. Il 18 maggio, in occasione dell’International Museum Day, poi, Palazzo Boncompagni proporrà una speciale apertura serale della mostra, con la possibilità di visitare l’esposizione alle ore 18.30, 19.30 e 20.30. La mostra sarà visitabile anche il pomeriggio, sempre tramite visita guidata, alle ore 15.30, 16.30 e 17.30.

Sabato 25 maggio saranno invece il giardino del Palazzo e la monumentale magnolia che si affaccia lungo la loggia papale ad essere protagonisti dell’apertura straordinaria in occasione dell’evento “Diverdeinverde” che accenderà i riflettori sui più suggestivi e nascosti angoli “green” di Bologna.

Infine, domenica 26 maggio la casa di Gregorio XIII sarà protagonista della XIV Giornata Nazionale ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane: un’apertura speciale e gratuita che permetterà di apprezzare una delle più prestigiose realtà aderenti all’associazione presenti in Emilia-Romagna, e la mostra che essa ospita.

Non mancheranno, infine, fra aprile e maggio, importanti opportunità di approfondimento culturale: dal 23 aprile al 30 maggio 2024 la dimora ospiterà infatti “I pomeriggi di Palazzo Boncompagni”, ciclo di conferenze a cura di Sonia Cavicchioli in collaborazione con il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna. Dall’arte al costume ai personaggi storici, dall’economia alla politica alla società, la nuova importante serie di incontri arricchisce il già ricco programma della dimora di papa Gregorio XIII e ha come scopo l’approfondimento e la conoscenza della cultura che ha permeato l’epoca e le vicende di uno dei luoghi più importanti e affascinanti del Rinascimento bolognese.

Gli appuntamenti, aperti al pubblico (fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria sul sito di Palazzo Boncompagni https://palazzoboncompagni.it/prenota-conferenza-23-4-2024/ ) si svolgeranno, per questa prima serie di incontri, alle ore 17.30, e vedranno come protagonisti studiosi di diverse discipline e provenienze.

Si comincia il 23 aprile con Marzia Faietti, Kunsthistorisches Institut in Florenz– Max-Planck-Institut / Università di Bologna, con un incontro dal titolo Marcantonio Raimondi incisore globale. Secondo appuntamento il 9 maggio, con Lauro Magnani, Università di Genova, che racconterà di Luca Cambiaso. Un protagonista del secondo Cinquecento da Genova all'Escorial. Chiude questa primo ciclo di conferenza il 30 maggio, Paola Goretti, storica dell'arte e del costume con La memoria delle vesti. La moda nell’età di Gregorio XIII.

www.palazzoboncompagni.it