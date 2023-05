Degustazioni di vino e non solo a Bologna Wine Week, 26-28 Maggio in Piazza Minghetti

Bologna Wine Week è il primo evento cittadino dedicato al vino. Nella sua prima edizione Piazza Minghetti accoglierà una selezione di circa 30 cantine vitivinicole regionali e dal resto d’Italia, una zona di stand culinari e un palco per concerti e conferenze, per permettere al grande pubblico e agli operatori del settore di viversi una delle principali piazze bolognesi in un contesto giovane, culturale e dinamico.

Il pubblico potrà così godersi il fine settimana, degustando eccellenze del territorio dal mondo del vino e della gastronomia, ascoltando conferenze e concerti.

Il Resto del Carlino quale media partner dell’evento coordinerà i talk, in cui verranno trattati argomenti collegati al mondo del vino, pensati per un pubblico di appassionati e curiosi (vedi il programma completo sul sito internet dell’evento e sui canali social).

Bologna Jazz Festival coordinerà i concerti, nello specifico venerdì dalle ore 20, ci sarà il concerto di Marco Frattini Trio, mentre sabato dalle ore 19 ci sarà il concerto dei Pagnozzi – Prosperini Trio.

L’accesso al palco per le conferenze e i concerti non è garantito, per ragioni di sicurezza i posti sono limitati e l’area sarà transennata.

Orari: Venerdì dalle 15 alle 22, sabato e domenica dalle 11 alle 22.

Ci vediamo venerdì, sabato e domenica in Piazza Minghetti!