Dove la felicità scodinzola: Love your pets

Da lunedì 5 a domenica 18 giugno il Centro Commerciale Meridiana ospita nei suoi spazi un’area dog agility, un photo corner, dimostrazioni con educatori cinofili e incontri con associazioni e canili locali. E per concludere in bellezza, l’ultima giornata di eventi prevede anche una grande sfilata di modelli scodinzolanti, con la partecipazione della TikToker @martyeyuko come ospite speciale e gadget in omaggio.

L’iniziativa vuole porre l’accento sull’importanza che hanno nelle nostre vite gli animali da compagnia, spesso veri e propri componenti del nucleo familiare con un ruolo fondamentale di supporto e coesione. Sarà inoltre affrontato il tema dell’abbandono animale, attraverso momenti di sensibilizzazione mirati a diffondere consapevolezza su un fenomeno ancora molto diffuso.

Il Centro Commerciale Meridiana offre molto più di una vasta scelta di negozi e servizi di qualità: si impegna a creare occasioni di collettività che coniughino intrattenimento e informazione su tematiche di rilevanza sociale, costituendo un punto fermo di aggregazione per la comunità del territorio.