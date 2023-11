Dove la felicità sfreccia sui pattini

L’attesa del Natale diventa più suggestiva che mai al Centro Commerciale Meridiana, con tante iniziative dedicate a grandi e piccini. Dal 25 novembre all’11 febbraio torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio; dall’8 al 24 dicembre Babbo Natale accoglie i bambini a bordo del suo trenino, che viaggia dal lunedì a venerdì dalle 14 alle 20 e i festivi dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19; l’8, 9, 10, 16, 17 e 23 dicembre, dalle 15 alle 19, puoi visitare lo splendido Villaggio di Natale e partecipare ai laboratori creativi.

Durante il periodo che precede le festività natalizie, Centro Meridiana diventa il luogo ideale in cui respirare un'atmosfera incantata, con lucine scintillanti, decorazioni, allestimenti e tante occasioni di gioco per i più piccoli. Tra un acquisto e l’altro per regali, addobbi e ricette della tradizione da portare in tavola, le famiglie hanno l'opportunità di condividere momenti di gioia insieme, contribuendo così a creare ricordi preziosi durante il periodo più magico dell’anno.